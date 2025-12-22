Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 22 декабря, в двух районах временно оккупированного Мариуполя раздались взрывы

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Мариуполь. Серия взрывов. Центральный и Приморский район. В небе фиксируем следы работы ПВО. Детали выясняем", – отметил он.

Пока информация о причинах взрывов и возможных последствиях уточняется.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком украинская разведка уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27. Примерная суммарная стоимость которых может составлять до 100 миллионов долларов.