Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
Сегодня, 22 декабря, в двух районах временно оккупированного Мариуполя раздались взрывы
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.
"Мариуполь. Серия взрывов. Центральный и Приморский район. В небе фиксируем следы работы ПВО. Детали выясняем", – отметил он.
Пока информация о причинах взрывов и возможных последствиях уточняется.
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком украинская разведка уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27. Примерная суммарная стоимость которых может составлять до 100 миллионов долларов.
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
У "Армия+" появились новые функции
22 декабря 2025, 15:35Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 15:19У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн
22 декабря 2025, 15:05В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
22 декабря 2025, 14:55В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет
22 декабря 2025, 14:54Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
22 декабря 2025, 14:45Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину
22 декабря 2025, 14:38Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
22 декабря 2025, 14:29Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
22 декабря 2025, 14:14Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »