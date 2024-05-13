В Донецкой области пограничники уничтожили российских штурмовиков на мотоциклах
Украинские пограничники продолжают уничтожать внедорожные мотоциклы российских окупантов на Бахмутском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На обнародованном видео можно увидеть результаты работы пограничников подразделения Феникс бригады Месть.
"Подрыв оккупанта на мотоцикле благодаря дистанционному минированию и еще 2 уничтоженных ровера ударными БпЛА. На этот раз оккупант наехал на заранее установленную дистанционную мину, еще 2 заброшенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БпЛА", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы-пограничники бригады "Месть" сожгли сразу шесть мотоциклов захватчиков на Бахмутском направлении.
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