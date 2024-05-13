В Донецкой области пограничники уничтожили российских штурмовиков на мотоциклах

24 апреля 2024

Военный эксперт Иван Киричевский: россияне не ждут мая или июня, они уже наступают

Эксперт военного портала Defence Express Иван Киричевский рассказал в интервью RegioNews, где сейчас наиболее горячо на фронте, возможно ли большое наступление Украины и что для этого нужно, а также п...