На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", два бойца ООС ранены
От начала этих суток, 28 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Дважды под обстрел попали наши позиции недалеко от Камянки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.
В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.
На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь в ответ, чем заставили противника прекратить обстрелы.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен боец ООС.