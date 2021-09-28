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На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", два бойца ООС ранены
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28 сентября 2021, 17:45 23

На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", два бойца ООС ранены

28 сентября 2021, 17:45 23
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из открытых источников
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От начала этих суток, 28 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Дважды под обстрел попали наши позиции недалеко от Камянки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь в ответ, чем заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен боец ООС.

ООС оккупация военные обстрелы оккупанты

 
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