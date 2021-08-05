На Донетчине перекрыли канал торговли людьми
В Донецкой области правоохранители перекрыли канал отправки женщин в Грецию для сексуальной эксплуатации
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
38-летний гражданин Армении по предварительному сговору с неустановленным лицом организовал преступную схему отправки женщин в Афины для занятия проституцией", - говорится в сообщении.
Мужчина подыскивал и вербовал жительниц Мариуполя, пользуясь их тяжелым материальным положением.
Организатор лично встретил девушек в Киеве и сопроводил до автобуса, который осуществляет международные перевозки. В этот момент он был задержан правоохранителями.
Подозреваемому грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.