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05 августа 2021, 17:22 252

На Донетчине перекрыли канал торговли людьми

05 августа 2021, 17:22 252
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Фото: Нацполиция
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В Донецкой области правоохранители перекрыли канал отправки женщин в Грецию для сексуальной эксплуатации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

38-летний гражданин Армении по предварительному сговору с неустановленным лицом организовал преступную схему отправки женщин в Афины для занятия проституцией", - говорится в сообщении.

Мужчина подыскивал и вербовал жительниц Мариуполя, пользуясь их тяжелым материальным положением.

Организатор лично встретил девушек в Киеве и сопроводил до автобуса, который осуществляет международные перевозки. В этот момент он был задержан правоохранителями.

Подозреваемому грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.

деньги Донецк Киев полиция рабство

 
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