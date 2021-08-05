На Донеччині перекрили канал торгівлі людьми

Фото: Нацполіція

В Донецькій області правоохоронці перекрили канал відправки жінок до Греції для сексуальної експлуатації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

38-річний громадянин Вірменії за попередньою змовою з невстановленою особою організував злочинну схему відправки жінок до Афін для заняття проституцією", - йдеться у повідомленні.

Чоловік підшукував та вербував мешканок Маріуполя, користуючись їх тяжким матеріальним становищем.

Організатор особисто зустрів дівчат у Києві та супроводив до автобуса, що здійснює міжнародні перевезення. У цей момент його було затримано правоохоронцями.

Підозрюваному загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.