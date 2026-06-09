Сексуальне рабство під прикриттям "роботи": у Кривому Розі судитимуть жінку за торгівлю дівчатами
Прокурори Криворізької північної окружної прокуратури скерували до суду справу щодо 38-річної мешканки Кривого Рогу, яку обвинувачують в організації схеми торгівлі людьми під виглядом працевлаштування за кордоном
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
У 2025–2026 роках жінка разом зі знайомим іноземцем підшукувала потерпілих серед тих, хто перебував у складних життєвих обставинах. Їм пропонували нібито легальну роботу за кордоном офіціантками або обслуговуючим персоналом у готелях із високою зарплатою.
Після виїзду за кордон ситуація змінювалася. За версією обвинувачення, жінок зустрічав спільник обвинуваченої, забирав у них документи, а надалі їх використовували для сексуальної експлуатації.
Гроші, отримані від цієї схеми, розподіляли між її учасниками. За даними слідства, обвинувачена отримувала понад половину доходу.
Серед потерпілих - неповнолітні. Зокрема, 16-річну дівчину, яка проживала з бабусею та перебувала у складних життєвих обставинах, завербували під обіцянки високого заробітку та організували її виїзд за кордон. Наразі її повернуто в Україну.
Ще одній 16-річній дівчині також запропонували аналогічну "роботу". Вона розповіла про це рідним, після чого ті звернулися до правоохоронців.
Обвинувачену затримали 14 квітня 2026 року в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона під вартою.
Її дії кваліфіковано за фактом торгівлі людьми.
Нагадаємо, на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві. Потерпілий, якому зараз 71 рік, провів у неволі майже третину життя.