Нічна атака на Дніпропетровщину: з будинку евакуювали 25 мешканців

У ніч на 23 травня російські війська атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, в місті Шахтарське Синельниківського району зазнали пошкоджень багатоквартирний житловий будинок і адміністративна будівля. Із пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуювали у безпечне місце 25 мешканців, серед яких – п'ятеро дітей.

У Криворізькому районі внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

Також під ударами опинилися Марганецька та Покровська громади Нікопольського району.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом 22 травня ворог майже 40 разів атакував Дніпропетровську область із застосуванням артилерії та ударних безпілотників. Постраждали 16 людей. П'ятьох із них госпіталізували. 79-річна жінка перебуває у важкому стані.