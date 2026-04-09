09 квітня 2026, 07:26

Напад на суддю у Дніпрі: підозрювані взяті під варту без права застави

09 квітня 2026, 07:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпрі суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду – тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що в ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до злочину, якому також повідомлено про підозру за аналогічними статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують розслідування інциденту.

Нагадаємо, 13 березня близько 17:00 троє чоловіків у балаклавах напали на суддю біля під’їзду її будинку. Вони намагалися силоміць затягнути її до автомобіля та вдарили головою об дверцята. Суддя отримала травми, зокрема струс мозку та зазнала крововтрати. Нападники втекли після того, як на допомогу жінці прибіг її чоловік.

6 квітня поліція повідомила, що в результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

Дніпро суд суддя напад арешт запобіжний захід
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
