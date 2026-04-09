Напад на суддю у Дніпрі: підозрювані взяті під варту без права застави

У Дніпрі суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду – тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що в ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до злочину, якому також повідомлено про підозру за аналогічними статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують розслідування інциденту.

Нагадаємо, 13 березня близько 17:00 троє чоловіків у балаклавах напали на суддю біля під’їзду її будинку. Вони намагалися силоміць затягнути її до автомобіля та вдарили головою об дверцята. Суддя отримала травми, зокрема струс мозку та зазнала крововтрати. Нападники втекли після того, як на допомогу жінці прибіг її чоловік.

6 квітня поліція повідомила, що в результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.