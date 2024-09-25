Оккупанты били по Никопольщине с артиллерии и дронами: повреждены колледж, дома и ЛЭП
В течение дня российские военные два десятка раз атаковали Никопольщину. Били из артиллерии, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы из БпЛА
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады.
В результате обстрелов произошли два пожара. Повреждены 5 частных домов, авто, хозяйственная постройка, два десятка солнечных панелей. Поврежден колледж и инфраструктура. Задело линию электропередач.
К счастью, люди не пострадали.
Также отмечается, что днем в небе над областью сбили вражеский беспилотник.
Напомним, днем 25 сентября россияне сбросили на три управляемых авиабомбы на Краматорск Донецкой области. Есть погибшие, среди раненых – дети.
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