фото: ОВА

В течение дня российские военные два десятка раз атаковали Никопольщину. Били из артиллерии, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы из БпЛА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов произошли два пожара. Повреждены 5 частных домов, авто, хозяйственная постройка, два десятка солнечных панелей. Поврежден колледж и инфраструктура. Задело линию электропередач.

К счастью, люди не пострадали.

Также отмечается, что днем в небе над областью сбили вражеский беспилотник.

Напомним, днем 25 сентября россияне сбросили на три управляемых авиабомбы на Краматорск Донецкой области. Есть погибшие, среди раненых – дети.