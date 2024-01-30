Российский дрон ударил по гражданской инфраструктуре на Криворожье
В ночь на 30 января россияне направили два дрона-камикадзе на Криворожье. Один из них сбила ПВО, другой попал по гражданской инфраструктуре
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, возник пожар, который спасатели уже потушили.
Лисак добавил, что Красногригорьевскую громаду на Никопольшине оккупанты обстреляли ночью из артиллерии. Был поврежден частный дом, три хозяйственных постройки и авто.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, российские военные в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.
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