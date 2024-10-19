На Черниговщине потушили масштабный пожар, длившийся в течение месяца
В субботу, 19 октября, днем спасатели потушили масштабный торфяной пожар недалеко от села Лошакова Гута на Черниговщине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
К ликвидации пожара каждый день привлекались в среднем 80 пожарных и 20 единиц спецтехники.
Напомним, пожар возник 19 сентября в Черниговском районе на общей площади 200 гектаров.
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
На Киевщине в результате пожара из-за обогревателя погибла женщина
19 октября 2024, 19:10В Одесской области иностранец пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Украину
19 октября 2024, 18:19Оккупанты обстреляли Купянск: погибла женщина
19 октября 2024, 17:34На Хмельнитчине легковушка в результате ДТП врезалась в дерево: трое пострадавших
19 октября 2024, 16:53В Киевской области тракторист нашел в поле остатки ракеты "Торнадо-С"
19 октября 2024, 15:50Россияне атаковали дронами Полтавщину: есть повреждения
19 октября 2024, 15:25Под Одессой застрелили известного бизнесмена Геннадия Бейбутяна
19 октября 2024, 14:56Смертельное ДТП под Днепром: водитель Mitsubishi врезался в стелу, ее часть упала на авто
19 октября 2024, 14:27Удар по Шостке на Сумщине: под завалами нашли тело мужчины, количество раненых выросло
19 октября 2024, 14:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Все блоги »