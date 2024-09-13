фото: полиция

В Черниговской области руководителю коммунального лесохозяйственного предприятия в Черниговском районе сообщили о подозрении в растрате более 130 тысяч гривен. Эти средства были оплачены за аренду внедорожника, переданного в частное пользование

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Как сообщается в сообщении, 35-летний руководитель лесхоза заключил с коммерческой фирмой договор аренды внедорожника. Автомобиль предназначался якобы для обеспечения служебных поездок работников предприятия. На самом же деле арендованный автомобиль даже не попал в лесохозяйственников: директор сразу передал его в пользование третьим лицам.

"В то же время арендные платежи владельцу автомобиля исправно поступали со счетов коммунального предприятия. Таким образом, было безосновательно израсходовано более 130 тысяч гривен бюджетных средств", - отмечают в полиции.

По данным следователей, также коммунальное лесохозяйственное предприятие тесно сотрудничало с этой же фирмой и по другим вопросам, в частности, что касается продажи необработанной древесины.

"Имели ли место нарушения при продаже древесины, эти факты в настоящее время проверяются в ходе проведения досудебного расследования".

Мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении мастеру леса Черновицкого лесхоза, который помогал уклончанам незаконно скрыться из страны.