В полиции Черниговщины раскрыли подробности циничного обстрела россиянами авто с людьми

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Сегодня оккупационная армия рф нанесла удар по гражданскому населению в приграничной Новгород-Северской общине Черниговской области. В результате обстрела был поврежден автомобиль с мирными людьми, которые ехали в больницу

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 объяснил полицейским, что двигался с тремя пассажирами из пограничного села в райцентр в больницу. В селе, у перекрестка дорог, люди услышали сильный взрыв и увидели вспышку – вероятно, вражеский дрон сбросил неизвестный взрывной предмет.

В результате взрыва обломками посек автомобиль. Все четыре человека в салоне чудом уцелели.

Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции провели осмотр поврежденной легковушки. Открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

"Враг продолжает коварно обстреливать мирное население пограничья. Поэтому полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что российские военные обстреляли гражданский автомобиль в приграничной деревне Гремяч Черниговской области.