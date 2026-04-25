Фото: ОВА

В ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по Черниговской области, применив баллистические ракеты и дроны-камикадзе. В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро получили ранения

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Враг ударил по Нежину, вероятно, баллистической ракетой и "Гераням". Погибли двое мужчин 30 и 60 лет. 54-летний местный житель госпитализирован с обломочными ранениями, также пострадала пожилая женщина.

В Городнянской громаде дроны "Герань" атаковали жилые районы. Повреждены десятки частных домов, известно о пяти пострадавших жителях.

В Семеновке ударный беспилотник попал в больницу. Повреждено здание медучреждения и котельная.

В селах Сновской громады Корюковского района из-за попадания дронов загорелись жилые дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Всего за прошедшие сутки правоохранители зафиксировали 27 обстрелов территории области, во время которых прогремели 54 взрыва. На местах попаданий работают спасатели и полиция.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.