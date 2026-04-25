В ночь на 25 апреля российские войска массированно атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Силам ПВО удалось перехватить около 40 вражеских целей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

К счастью, среди мирного населения пострадавших нет.

В Белоцерковском районе зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. Также повреждения получили складские и производственные помещения.

Кроме того, под удар попала база аварийно-спасательного отряда ГСЧС – повреждены помещения и спецтехника спасателей.

На местах попаданий работают оперативные службы, ликвидируя последствия обстрела.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. В результате обстрела погибли два человека, еще 21 человек получил ранения.