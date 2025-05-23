"Укрзализныця" продолжила курсирование поезда Черновцы – Львов
Региональный дизель-поезд Черновцы – Львов – Черновцы продолжит курсировать в июне
Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
"Укрзализныця продолжает курсирование регионального поезда Черновцы – Львов – Черновцы в июне. На маршруте по-прежнему будет курсировать современный дизель-поезд ДПКР-3", – говорится в сообщении.
Поезда будут курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня по следующему графику:
- №801 Черновцы – Львов с отправлением из Черновцов в 06:32, а прибытием во Львов в 11:19. Немного подвинули две остановки на маршруте: в Коломне - 08:05-08:09, и в Ивано-Франковске - 08:53-08:58.
- №802 Львов – Черновцы с отправлением из Львова в 17:20 и прибытием в Черновцы в 22:07.
Купить билеты можно за 10 суток до даты отправления в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галицию и Волынь.
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