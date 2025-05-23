фото: Укрзализныця

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

"Укрзализныця продолжает курсирование регионального поезда Черновцы – Львов – Черновцы в июне. На маршруте по-прежнему будет курсировать современный дизель-поезд ДПКР-3", – говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня по следующему графику:

№801 Черновцы – Львов с отправлением из Черновцов в 06:32, а прибытием во Львов в 11:19. Немного подвинули две остановки на маршруте: в Коломне - 08:05-08:09, и в Ивано-Франковске - 08:53-08:58.

№802 Львов – Черновцы с отправлением из Львова в 17:20 и прибытием в Черновцы в 22:07.

Купить билеты можно за 10 суток до даты отправления в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галицию и Волынь.