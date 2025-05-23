фото: Укрзалізниця

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"Укрзалізниця продовжує курсування регіонального поїзда Чернівці – Львів – Чернівці у червні. На маршруті, як і раніше, курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3”, – йдеться у повідомленні.

Поїзди курсуватимуть з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня за наступним графіком:

№801 Чернівці – Львів із відправленням з Чернівців о 06:32, а прибуттям до Львова об 11:19. Трохи посунули дві зупинки на маршруті: у Коломиї – 08:05-08:09, та в Івано-Франківську - 08:53-08:58.

№802 Львів – Чернівці з відправленням зі Львова о 17:20 та прибуттям до Чернівців о 22:07.

Придбати квитки можна за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.