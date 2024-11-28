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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
28 ноября 2024, 16:30

Как план Келлога изменит ход войны: возможности и риски

28 ноября 2024, 16:30
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Краткая аналитика по "плану генерала Келлога"
Краткая аналитика по "плану генерала Келлога"
фото: wsls.com
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Давайте немного добавлю контекста по Келлогу. Которого Трамп назначит завершать войну.

Он предлагает условный план прекращения войны в Украине, основанный на нескольких ключевых положениях:

  1. Продолжение поставок оружия Украине только при его согласии на переговоры с РФ.
  2. Предупреждение Москвы о том, что отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США.
  3. Снятие вопроса о членстве Украины в НАТО с повестки дня на ближайшую перспективу.

Этот план – идеальный для США Трампа. Как это все реалистично? Пока смотрится что не очень.

  1. Позиция Украины. Без гарантий безопасности, Украина на это не пойдет. Отказ от НАТО тоже будет большой, как минимум, политической проблемой, а воевать мы можем продолжить и на европейском ресурсе.
  2. Позиция России. Заявлениям Москвы, что они не готовы к заморозке я не верю. Как и любым другим заявлениям Москвы. Поэтому они могут согласиться, но только при одном условии: им будет страшно отказаться. Поэтому угрозы Трампа должны быть очень существенными.

Поэтому, если не будет серьезного давления на Россию – а одностороннее давление на Украину даже для Трампа будет выглядеть плохо – этот план будет отложен на неопределенный срок.

Чтобы Украина могла рассматривать подобный план, необходимы жесткие гарантии безопасности.

  1. Юридически обязывающие соглашения с США, НАТО или другими странами, предусматривающими автоматическую военную помощь при нарушении договоренностей со стороны РФ.
  2. Увеличение оборонных возможностей Украины. Даже при прекращении боевых действий Украина должна иметь возможность самостоятельно сдерживать потенциальную агрессию, для чего поставка самолетов и другой сложной техники должна быть гарантирована.

Надо как минимум одно из двух.

По факту, если это будет реализовано, то у нас есть классический "корейский сценарий". Разграничение сторон без официального мира + отсутствие разрешения. План Келлога, как и корейский сценарий, не решает вопроса территориальной целостности, а лишь создает временный статус-кво. Возможно, к падению режима Путина, возможно, к неопределенному времени в будущем.

Если этот подход будет в том или ином виде реализован, каждая сторона может объявить себя победителем. Украина сохранила независимость, Россия обрела контроль над территориями.

Но обе страны не станут победителями по факту. Даже снятие части санкций не позволит России полностью преодолеть последствия войны и режим Путина останется уязвимым. А нас ждет долгая фрустрация по итогам войны и постепенное излечение последствий. По сути, как и было в Южной Корее. Где страна пережила очень тяжелые 50-е. Нам будет проще, потому что мы не самая бедная страна мира. Но тяжело.

Но пока даже до этого – очень далеко.

Дональд Трамп Россия Украина США война НАТО Кит Келлог план Кита Келлога
 
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