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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
20 марта 2025, 07:10

Запорожская АЭС в фокусе Трампа: к чему ведут кулуарные игры

20 марта 2025, 07:10
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Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт рассказала, что Трамп предположил, что если США будут владеть украинскими электростанциями и АЭС, то это может быть лучшей защитой для них
Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт рассказала, что Трамп предположил, что если США будут владеть украинскими электростанциями и АЭС, то это может быть лучшей защитой для них
фото: ЗАЭС, facebook.com/zapnpp
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Я так понимаю, что речь идет о Запорожской АЭС. И дай бог, если только о ней. А то может повториться история с предложением о редкоземельных металлах.

Некоторое время назад в украинском бизнесе и политике было популярно выражение о том, что надо быть и "в теме, и в доле". Это звучит только на русском. Перевод на украинский не передает все содержание и вкус этой языковой конструкции.

Почему я это упомянул? Потому что Трамп такой персонаж, который хочет быть и "в теме, и в судьбе". Если ему предлагают какую-то переговорную тему, то он сразу начинает искать там свою "часть" ("долю" – на русском языке). Не предлагайте Трампу "пальчик", он откусит "под локоток".

Откуда у Трампа взялась тема о владении украинскими электростанциями и АЭС? Где-то полтора месяца назад я услышал историю о том, как один наш "ушлый" народный депутат, великий переговорщик, почти как Трамп, начал секретные переговоры с Джулиани, чтобы выйти на Трампа и Илона Маска. А поскольку этот депутат разбирается в бизнесе, то он придумал гениальную схему. Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы ее вернуть Украине, а дальше использовать ее в американских и украинских интересах для майнинга криптовалют или как мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта. Похоже, идея до Трампа все же дошла.

Не знаю, чем эта история окончится. Не уверен, что путин вернет Запорожскую АЭС Украине. Он, между прочим, может предложить Трампу так же, как предлагает совместную добычу редкоземельных металлов на оккупированных территориях.

Но мой большой совет разным бизнес-политическим деятелям (что провластным, что оппозиционным): не предлагайте Трампу никаких креативных бизнес-политических идей. Вы их потом увидите в таком виде, что не догадаетесь, что это ваша идея. И вместо пользы для себя и страны, и вы и мы получим потенциальную проблему.

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Дональд Трамп США война переговоры АЭС Запорожская АЭС
 
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