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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
20 березня 2025, 07:10

Запорізька АЕС у фокусі Трампа: до чого ведуть кулуарні ігри

20 березня 2025, 07:10
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Прессекретарка Білого дому США Керолайн Лівітт розповіла, що Трамп припустив, що якщо США володітимуть українськими електростанціями та АЕС, то це може бути найкращим захистом для них
Прессекретарка Білого дому США Керолайн Лівітт розповіла, що Трамп припустив, що якщо США володітимуть українськими електростанціями та АЕС, то це може бути найкращим захистом для них
фото: ЗАЕС, facebook.com/zapnpp
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Я так розумію, що йдеться про Запорізьку АЕС. І дай бог, якщо тільки про неї. А то може повторитися історія з пропозицією про рідкоземельні метали.

Певний час тому в українському бізнесі і політиці був популярний вираз про те, що треба бути і "в тємє, і в долє". Це звучить тільки російською. Переклад на українську не передає весь зміст і смак цієї мовної конструкції.

Чому я це згадав? Тому що Трамп такий персонаж, який хоче бути і "в тємє, і в долє". Якщо йому пропонують якусь переговорну тему, то він відразу починає шукати там свою "частку" ("долю" – російською мовою). Не пропонуйте Трампу "пальчик", він відкусить "під локоток".

Звідки у Трампа взялася тема про володіння українськими електростанціями та АЕС? Десь півтора місяця тому я почув історію про те, як один наш "ушлий" народний депутат, великий переговірник, майже як Трамп, почав секретні переговори з Джуліані, щоб вийти на Трампа і Ілона Маска. А оскільки цей депутат знається і на бізнесі, то він вигадав геніальну схему. Він вирішив запропонувати Трампу і Ілону Маску ідею про спільне володіння Запорізькою АЕС, щоб її повернути Україні, а далі використати її в американських і українських інтересах для майнінгу криптовалют або як потужний енергетичний хаб для штучного інтелекту. Схоже ідея до Трампа все ж таки дійшла.

Не знаю, чим ця історія закінчиться. Не впевнений, що путін поверне Запорізьку АЕС Україні. Він, між іншим, може запропонувати Трампу те саме, як вже пропонує спільний видобуток рідкоземельних металів на окупованих територіях.

Але моя велика порада різним бізнес-політичним діячам (що провладним, що опозиційним): не пропонуйте Трампу жодних креативних бізнес-політичних ідей. Ви їх потім побачите в такому вигляді, що і не здогадаєтесь, що це ваша ідея. І замість користі для себе і країни, і ви і ми отримаємо потенційну проблему.

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Дональд Трамп США війна перемовини АЕС Запорізька АЕС
 
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