Давос-2025 – как приспосабливаться к президентству Трампа?

фото: Facebook

20 января 2025 года состоялась инаугурация Дональда Трампа в статусе 47-го президента США. Это был день Трампа во всех смыслах. И это почти "День Сурка", учитывая, что Трамп вернулся в президенты США. Правда, это не значит, что все будет так же, как и в первое его президентство. Скорее наоборот, будет много нового и неожиданного. Учитывая влияние США на мировую политику, а также специфические особенности Трампа, в конце января все глобальное политическое внимание будет приковано к первым действиям Трампа в должности президента США. Хотя после президентских выборов в США Трамп и без того закрепил за собой роль главного ньюзмейкера.

Но 20 января 2025 года произошло еще одно важное событие, которое, пусть и косвенно, также будет связано с Трампом. В этот день открылся Международный экономический форум, ежегодно проходящий в Давосе. Традиционно на этот форум собираются мировые политические лидеры, представители глобальных бизнес-элит, общественные деятели. Уже давно Международный экономический форум в Давосе стал одним из главных событий в календаре мировой политики. Площадку Давосского форума мировые элиты используют для диагноза текущей политико-экономической ситуации и определения перспектив ее дальнейшего развития, а также для переговоров на высшем уровне.

Официальный лозунг Давосского форума-2025 – "Сотрудничество в эпоху разума". В этом названии видимо скрытый намек на тему "искусственного интеллекта", претендующего на роль глобального геймчейнджера (game-changer – фактор, кардинально меняющий игру, или текущую ситуацию) в различных общественных сферах, и в первую очередь в экономике. Учитывая и это обстоятельство, и все, что происходит в мире в последние годы, я бы предложил альтернативное название Давосу-2025 – "Глобальные конфликты в эпоху искусственного интеллекта и упадка человеческого разума". Это более точно и объективно отражает нынешнюю ситуацию в глобальной политике и экономике.

Год назад в Давосе Трамп уже являлся главным ньюзмейкером. Тогда в США состоялись первые праймеры из Республиканской партии, которые он выиграл. Перспектива реванша Трампа четко обозначилась на политическом горизонте 2024 года. И уже тогда мировые политические и бизнес лидеры начали обдумывать возможность, последствия и риски возвращения Трампа в Белый дом. Сейчас он вернулся. Это уже новая политическая реальность, которая многих пугает, хотя и вдохновляет кого-то. Но точно всем нужно готовиться к чрезмерной политической, информационной и экономической турбулентности в глобальных процессах. Собственно, она уже началась. Поэтому еще одно альтернативное название Давоса-2025 – "Как жить и выживать при президентстве Трампа, как приспосабливаться к нему".

Безусловно, в Давосе будут говорить и об Украине. В работе Международного экономического форума в Давосе примет участие президент Украины Владимир Зеленский. В контексте нового президентства Трампа публично и неофициально (в закрытом режиме) будут обсуждать перспективы вероятных переговоров о завершении войны между Россией и Украиной, а также необходимость продолжения военной, политической и экономической поддержки Украины. Уже традиционно в Давосе будет работать Ukraine House ("Украинский дом"). Его организаторами стали Фонд Виктора Пинчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) и Horizon Capital. Программа Ukraine House очень насыщенной. Все дни работы Международного экономического форума на площадках Ukraine House с утра до позднего вечера пройдут разнообразные дискуссии и встречи. В центре внимания, конечно, будут вопросы безопасности, связанные с российско-украинской войной, а также вопросы экономического восстановления Украины. Показательно название программы дискуссий и выставки, организованных Фондом Виктора Пинчука, – Your Country First – Win With Us! ("Твоя страна превыше всего – побеждай с нами!"). Это название является и аллюзией на известный лозунг Трампа, и напоминанием о том, что Украина до сих пор нуждается в помощи наших партнеров. При этом организаторы подчеркивают и напоминают друзьям нашей страны, что речь не идет только о помощи Украине, ваша судьба зависит от результата войны в Украине.

Также традиционно в Давосе состоится "Украинский завтрак", проводимый Фондом Виктора Пинчука. Это наиболее статусное украинское событие на форуме Давоса. Обычно на эту встречу собираются руководители государств, правительств, министры иностранных дел разных стран мира, обсуждающие наиболее актуальные вопросы поддержки нашей страны.

Но более подробно о Давосе-2025 – уже по итогам дискуссий, которые состоятся на Международном экономическом форуме и его украинских площадках.