Давос-2025 – як пристосовуватись до президенства Трампа?

фото: Facebook

20 січня 2025 року відбулася інавгурація Дональда Трампа в статусі 47-го президента США. Це був день Трампа в усіх сенсах. І це майже "День Сурка", враховуючи, що Трамп повернувся на посаду президента США. Правда, це не означає, що все буде так, як і в перше його президентство. Скоріше навпаки, буде багато нового і неочікуваного. Враховуючи вплив США на світову політику, а також специфічні особливості Трампа, наприкінці січня вся глобальна політична увага буде прикута до перших дій Трампа на посаді президента США. Хоча після президентських виборів в США Трамп і так закріпив за собою роль головного ньюзмейкера.

Але 20 січня 2025 року відбулася ще одна важлива подія, яка, хай і опосередковано, також буде пов’язана з Трампом. В цей день відкрився Міжнародний економічний форум, який щорічно проходить в Давосі. Традиційно на цей форум збираються світові політичні лідери, представники глобальних бізнесових еліт, громадські діячі. Вже давно Міжнародний економічний форум в Давосі став одною з головних подій в календарі світової політики. Майданчик Давоського форуму світові еліти використовують для діагнозу поточної політико-економічної ситуації, та визначення перспектив її подальшого розвитку, а також для переговорів на вищому рівні.

Офіційне гасло Давоського форуму-2025 – "Співпраця в епоху розуму". В цій назві мабуть є прихований натяк на тему "штучного інтелекту", який претендує на роль глобального геймчейнджера (game-changer – чинник, який кардинально змінює гру, або поточну ситуацію) в різних суспільних сферах, і в першу чергу в економіці. Враховуючи і цю обставину, і все, що відбувається у світі протягом останніх років, я б запропонував альтернативну назву Давосу-2025 – "Глобальні конфлікти в епоху штучного інтелекту та занепаду людського розуму". Це більш точно і більш об’єктивно відображає нинішню ситуацію в глобальній політиці і економіці.

Рік тому в Давосі Трамп вже був головним ньюзмейкером. Тоді в США відбулись перші праймеріз Республіканської партії, які він виграв. Перспектива реваншу Трампа чітко окреслилась на політичному горизонті 2024 року. І вже тоді світові політичні і бізнесові лідери почали обмірковувати можливість, наслідки та ризики повернення Трампа у Білий дім. Зараз він вже повернувся. Це вже нова політична реальність, яка багатьох лякає, хоча когось і надихає. Але точно всім треба готуватись до надмірної політичної, інформаційної та економічної турбулентності в глобальних процесах. Власне, воно вже почалося. Тому ще одна альтернативна назва Давосу-2025 – "Як жити і виживати при президентстві Трампа, як пристосовуватись до нього".

Безумовно в Давосі будуть говорити і про Україну. В роботі Міжнародного економічного форуму в Давосі візьме участь президент України Володимир Зеленський. В контексті нового президентства Трампа і публічно і неофіційно (в закритому режимі) будуть обговорювати перспективи ймовірних переговорів про завершення війни між Росією і Україною, а також необхідність продовження воєнної, політичної і економічної підтримки України. Вже традиційно в Давосі буде працювати Ukraine House ("Український дім”). Його організаторами стали Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) і Horizon Capital. Програма Ukraine House є дуже насиченою. Всі дні роботи Міжнародного економічного форуму на майданчиках Ukraine House з ранку до пізнього вечора відбуватимуться різноманітні дискусії і зустрічі. В центрі уваги, звичайно, будуть безпекові питання, пов’язані з російсько-українською війною, а також питання економічного відновлення України. Показовою є назва програми дискусій і виставки, організованих Фондом Віктора Пінчука, – Your Country First – Win With Us! ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами!"). Ця назва є і алюзією на відоме гасло Трампа, і нагадуванням про те, що Україна і досі потребує допомоги наших партнерів. При цьому організатори підкреслюють і нагадують друзям нашої країни, що мова не йде лише про допомогу Україні, ваша власна доля залежить від результату війни в Україні.

Також традиційно в Давосі відбудеться "Український сніданок", який проводиться Фондом Віктора Пінчука. Це найбільш статусна українська подія на Давоському форумі. Зазвичай на цю зустріч збираються керівники держав, урядів, міністри закордонних справ різних країн світу, які обговорюють найбільш актуальні питання підтримки нашої країни.

Але більш детально про Давос-2025 – вже за підсумками тих дискусій, які відбудуться на Міжнародному економічному форумі та його українських майданчиках.