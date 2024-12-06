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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
06 декабря 2024, 12:50

Украинская делегация в США: старт подготовки к предстоящим переговорам

06 декабря 2024, 12:50
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Визит украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в США вызвал чрезвычайное внимание, многие вопросы, даже определенную конспирологию и т.д. Уже говорят о начале переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Но рано делать такие выводы. То, что сейчас происходит – это только первый акт прелюдии к предстоящим переговорам
Визит украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в США вызвал чрезвычайное внимание, многие вопросы, даже определенную конспирологию и т.д. Уже говорят о начале переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Но рано делать такие выводы. То, что сейчас происходит – это только первый акт прелюдии к предстоящим переговорам
фото: president.gov.ua
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Что интересно – украинская сторона начала первой. Как только в будущей администрации Трампа появились люди, занимающиеся вопросом переговоров о завершении войны, в США сразу поехали уполномоченные представители президента Зеленского. У этого визита следующие главные задачи:

  1. представить американским переговорщикам нашего главного переговорщика (или политического куратора переговорного процесса) – главу Офиса президента Украины Андрея Ермака;
  2. нашему главному переговорщику необходимо лично познакомиться и установить рабочий контакт с ключевыми фигурами будущей администрации Трампа, которые будут заниматься Украиной и переговорами о завершении войны между Россией и Украиной (и меня очень беспокоит, что на встрече с украинской делегацией появился будущий вице- президент США Джей Ди Вэнс);
  3. представить нашу позицию (как готовность к переговорам, так и позиции по отдельным переговорным вопросам);
  4. провести зондаж позиции команды Трампа по ключевым переговорным вопросам.

По всей вероятности, могла обсуждаться еще одна актуальная тема – возможность встречи президента Зеленского и Трампа во время визита следующего президента США во Францию 7 декабря (то есть уже в субботу). Правда, там будет много желающих лично пообщаться с Трампом и сделать с ним церемониальное фото. Поэтому будет очень трудно выкроить время на серьезные переговоры. Но кто знает, особенно если президент Макрон проявит личную инициативу о встрече на троих ради будущего мира. Когда-то был знаменитый Нормандский формат. Может, появится и "Парижский ("Нотрдамский") формат" (пока без России)? Это так, несколько иронические политтехнологические фантазии.

Наверное, украинская делегация в США также будет встречаться и с представителями Администрации Байдена, с друзьями Украины из Сената и Конгресса США. С ними будут обсуждать вопросы о помощи Украине в последний период работы Администрации Байдена.

Следующий акт прелюдии к предстоящим мирным переговорам должен быть связан с контактами переговорщиков от Трампа с официальными лицами российских властей. Что это может быть – долгожданный телефонный разговор Трампа с Путиным или визит Кита Келлога в Москву? Это еще одна из интриг потенциального переговорного процесса.

Именно на этапе прелюдии к предстоящим мирным переговорам нужно выяснить саму возможность этих переговоров, их формат и потенциальную повестку дня, статус США на этих переговорах, наконец место их проведения и дату начала переговоров.

Дональд Трамп США война Андрей Ермак Джо Байден
 
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