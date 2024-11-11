Околопереговорная суета: зачем слили информацию о разговоре между Трампом и Путиным

Сейчас вокруг предстоящих переговоров о завершении войны между Россией и Украиной появляется много противоречивой, иногда конспирологической, а то и фейковой информации.

Сейчас вокруг предстоящих переговоров о завершении войны между Россией и Украиной появляется много противоречивой, иногда конспирологической, а то и фейковой информации.

фото: bbc.com

В этом контексте очень показательна история с сенсационной информацией "Вашингтон пост" о якобы состоявшемся еще 7 ноября телефонном разговоре между Трампом и Путиным. Однако в Кремле эту информацию уже опровергли. Это сделал спикер Президента РФ Песков.

И как тогда понимать историю о якобы телефонном разговоре между Трампом и Путиным, которая то была, или ее придумали? "Вашингтон пост" – это достаточно авторитетное издание, и не будет распространять сомнительную информацию из источников, не вызывающих доверия. С высокой вероятностью, они опубликовали информацию, которая была целенаправленной утечкой из штаба Трампа. По содержанию этой информации заметно, что она выгодна для Трампа, демонстрирует его жесткую позицию по отношению к Путину. Между прочим, именно поэтому эту информацию и опровергли в Кремле.

На мой взгляд, информация, опубликованная в "Вашингтон пост", также должна была стать прелюдией и определенной формой легитимации для официального звонка Трампа Путину. В данном случае следует учитывать и статусные игры между Трампом и Путиным. Если Трамп первым позвонит по телефону Путину (даже с добрыми намерениями прекратить войну в Украине), тогда он будет выглядеть в более слабой позиции, как проситель, как более заинтересованная в контакте сторона. Кажется, у Трампа это отлично понимают, поэтому и ищут варианты, как нейтрализовать эту проблему.

Возможно, виток в "Вашингтон пост" должен стать одним из инструментов разрешения статусных противоречий между Путиным и Трампом. Но опровержение Пескова испортили все эти маневры штаба Трампа. Кроме того, эта ситуация лишний раз напоминает штабу Трампа, что лёгкой и успешной коммуникации с Путиным у них не будет.

Был ли сам этот разговор между Путиным и Трампом? Возможно, и была, но неофициальная, и такая, которую в Кремле не хотят подтверждать. Что также показательно и свидетельствует о наличии противоречий интересов Трампа и Путина уже на старте нового этапа их взаимоотношений.

Что касается околопереговорной суеты, то наиболее наглядным ее показателем является хаотический "парад мирных планов Трампа", которые сейчас появляются ежедневно в разных интерпретациях, иногда противоречащих друг другу. Не вдаваясь в детали, отмечу главное, такое множество разнообразных и даже противоречивых мирных инициатив от представителей команды Трампа свидетельствует о том, что в штабе Трампа на данный момент нет четкого, последовательного и официально утвержденного мирного плана по завершению войны между Россией и Украиной.

Происходит такой публичный, с претензией на "креативность" мозговой штурм относительно того, каким образом и на каких условиях можно завершить войну в Украине. Но одновременно это свидетельствует о том, что окончательное решение решения этой проблемы до сих пор не принято. И когда это решение будет принято, мы не знаем.

Возможно, это будет приниматься в процессе самих мирных переговоров. Будут исходить из базовых идей, а детали будут согласовываться во время самих переговоров. В этом контексте очень важно, кто именно будет переговорщиком от Трампа.