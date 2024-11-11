09:17  11 ноября
Умер еще один ребенок из семьи, отравившейся грибами на Тернопольщине
01:35  11 ноября
Сокрушительный удар: на Запорожье Силы обороны сожгли броневики псковских десантников
06:42  11 ноября
В Донецкой области военные нашли в стене разрушенного дома Библию, которой более 100 лет
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
11 ноября 2024, 19:39

Околопереговорная суета: зачем слили информацию о разговоре между Трампом и Путиным

11 ноября 2024, 19:39
Читайте також українською мовою
Сейчас вокруг предстоящих переговоров о завершении войны между Россией и Украиной появляется много противоречивой, иногда конспирологической, а то и фейковой информации.
Сейчас вокруг предстоящих переговоров о завершении войны между Россией и Украиной появляется много противоречивой, иногда конспирологической, а то и фейковой информации.
фото: bbc.com
Читайте також
українською мовою

В этом контексте очень показательна история с сенсационной информацией "Вашингтон пост" о якобы состоявшемся еще 7 ноября телефонном разговоре между Трампом и Путиным. Однако в Кремле эту информацию уже опровергли. Это сделал спикер Президента РФ Песков.

И как тогда понимать историю о якобы телефонном разговоре между Трампом и Путиным, которая то была, или ее придумали? "Вашингтон пост" – это достаточно авторитетное издание, и не будет распространять сомнительную информацию из источников, не вызывающих доверия. С высокой вероятностью, они опубликовали информацию, которая была целенаправленной утечкой из штаба Трампа. По содержанию этой информации заметно, что она выгодна для Трампа, демонстрирует его жесткую позицию по отношению к Путину. Между прочим, именно поэтому эту информацию и опровергли в Кремле.

На мой взгляд, информация, опубликованная в "Вашингтон пост", также должна была стать прелюдией и определенной формой легитимации для официального звонка Трампа Путину. В данном случае следует учитывать и статусные игры между Трампом и Путиным. Если Трамп первым позвонит по телефону Путину (даже с добрыми намерениями прекратить войну в Украине), тогда он будет выглядеть в более слабой позиции, как проситель, как более заинтересованная в контакте сторона. Кажется, у Трампа это отлично понимают, поэтому и ищут варианты, как нейтрализовать эту проблему.

Возможно, виток в "Вашингтон пост" должен стать одним из инструментов разрешения статусных противоречий между Путиным и Трампом. Но опровержение Пескова испортили все эти маневры штаба Трампа. Кроме того, эта ситуация лишний раз напоминает штабу Трампа, что лёгкой и успешной коммуникации с Путиным у них не будет.

Был ли сам этот разговор между Путиным и Трампом? Возможно, и была, но неофициальная, и такая, которую в Кремле не хотят подтверждать. Что также показательно и свидетельствует о наличии противоречий интересов Трампа и Путина уже на старте нового этапа их взаимоотношений.

Что касается околопереговорной суеты, то наиболее наглядным ее показателем является хаотический "парад мирных планов Трампа", которые сейчас появляются ежедневно в разных интерпретациях, иногда противоречащих друг другу. Не вдаваясь в детали, отмечу главное, такое множество разнообразных и даже противоречивых мирных инициатив от представителей команды Трампа свидетельствует о том, что в штабе Трампа на данный момент нет четкого, последовательного и официально утвержденного мирного плана по завершению войны между Россией и Украиной.

Происходит такой публичный, с претензией на "креативность" мозговой штурм относительно того, каким образом и на каких условиях можно завершить войну в Украине. Но одновременно это свидетельствует о том, что окончательное решение решения этой проблемы до сих пор не принято. И когда это решение будет принято, мы не знаем.

Возможно, это будет приниматься в процессе самих мирных переговоров. Будут исходить из базовых идей, а детали будут согласовываться во время самих переговоров. В этом контексте очень важно, кто именно будет переговорщиком от Трампа.

Дональд Трамп Украина РФ США война переговоры Владимир Путин
Эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне в Украине, — СМИ
11 ноября 2024, 15:20
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
В результате обстрела Никополя погибла женщина и 30-летний врач, ― ОВА
11 ноября 2024, 20:05
На Запорожье российский дрон атаковал гражданское авто: есть пострадавшие
11 ноября 2024, 19:58
РФ обстреляла поселок в Донецкой области: ранен 16-летний парень
11 ноября 2024, 19:00
Под Херсоном российские войска сбросили взрывчатку на авто: водитель не выжил
11 ноября 2024, 18:37
Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: 2 гражданских погибли, 5 ранены
11 ноября 2024, 18:05
Россияне убили гражданского в захваченном селе возле Селидового Донецкой области
11 ноября 2024, 17:44
На Житомирщине иномарка влетела в припаркованный грузовик: есть погибший
11 ноября 2024, 17:32
Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло, женщину и 3 детей ищут под завалами
11 ноября 2024, 17:10
В городе на Полтавщине выключили лифты из-за мобилизации специалиста: что известно
11 ноября 2024, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все публикации »
Петр Шуклинов
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »