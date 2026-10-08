Каждый раз одно и то же: разный взгляд на условия мира. Мы не можем договариваться о мире до восстановления территориальной целостности и получения гарантий безопасности — говорят одни. Мы можем уступить территории ради будущего - говорят другие

Каждый раз одно и то же: разный взгляд на условия мира. Мы не можем договариваться о мире до восстановления территориальной целостности и получения гарантий безопасности — говорят одни. Мы можем уступить территории ради будущего - говорят другие

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Если уступать территории нужно получить гарантии безопасности, иначе с этих территорий на нас нападут — убеждают третьи. Мы не можем позволить Путину заблокировать наше вступление в НАТО, говорят одни. Мы не можем воевать за НАТО – говорят другие.

Скажите, зачем вы это обсуждаете? Вы что, правда не можете понять что россияне не собираются с нами разговаривать и договариваться ни о чем реальном – ну разве что о том, что поможет им зарабатывать деньги во время войны? Каждый раз, когда они приходят на переговоры, они приходят с программой дестабилизации Украины или затягивания времени до новых выборов в США. Станцию, на которой с россиянами можно было хотя бы временно о чем-то серьезно договориться, мы давно проехали.

Я просто хочу понять — не только условного Гончаренко, но и всех нас. Эти дискуссии об условиях переговоров - цинизм или просто психологическая защита людей, которые просто не могут поверить, что враг их за людей не считает? И люди пытаются просто вернуться во времена, когда он еще делал вид, что считает и с ним можно было разговаривать?

На самом деле, если быть откровенным до конца, у этой войны ровно два открытых финала. Первый – упадок сил России и остановка боевых действий. Надеюсь, что мы сможем использовать это время для подготовки к новому вторжению. И второй – обессиление и исчезновение Украины и присоединение ее бывших территорий к российской федерации. Конечно, с открытым финалом для каждого. Кто-то может надеяться, что ему разрешат остаться и просто жить под чужим флагом. Но каждый должен просто взвесить свои собственные шансы и понять, где опасности для вас и вашей семьи больше, в продолжении сопротивления или в такой капитуляции.

Никакой реальности кроме этих двух финалов больше не существует. И все разговоры о другом — либо глупость, либо демагогия.