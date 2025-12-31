12:35  31 декабря
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
31 декабря 2025, 10:07

"Чайковский" в названии Национальной музыкальной академии был не знаком уважения к композитору, а признаком колониального прошлого Украины.

31 декабря 2025, 10:07
Читайте також українською мовою
У меня лично нет никаких сомнений в гениальности Петра Чайковского
У меня лично нет никаких сомнений в гениальности Петра Чайковского
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Как, впрочем, и многие другие русские композиторы, произведения которых исполняют на лучших музыкальных сценах мира и изучают в музыкальных академиях.

Однако эти театры, консерватории или филармонии не носят имена Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки или Шостаковича. И это не знак неуважения к ним. Это знак уважения к себе.

Ибо задача любого цивилизованного общества – напоминать собственному зрителю или студенту о значимости своих культурных достижений. Это настолько логично, что не нуждается в лишних объяснениях.

Поэтому имя Петра Чайковского в названии Национальной музыкальной академии Украины было не знаком уважения великому композитору, а признаком колониального прошлого Украины. Ну и еще желанием удержать иностранных студентов сомнительным доказательством того, что у нас здесь Россия на минималках.

А у нас здесь не Россия на минималках. У нас здесь Украина. Страна, у которой есть свои композиторы, свои великие художники. Страна, которая не должна быть вечной заложницей неполноценности и колониальных комплексов части своих граждан.

Украинская земля и так многое дала Чайковскому. Больше, чем он вообще мог рассчитывать от любой страны. Эта земля его вдохновляла, придавала ему то чувство воли, которое было невозможно получить в России. Именно поэтому "Лебединое озеро" написано здесь, а не на его родине – такого вдохновения для ощущения полета в России не сыщешь, сколько ни ищи, а просторы родной для моей семьи Каменки придавали ему такое ощущение. Так что я считаю, что Украина сделала Чайковскому столько, сколько могла сделать для гостя. И это будет оставаться фактом биографии Чайковского и его творчества.

А фактом биографии Украины будут оставаться ее художники, имена которых должны чествоваться и напоминаться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
культура общество история Украина музыка
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Есть обесточивание в регионах: в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки в ночь на 31 декабря
31 декабря 2025, 13:07
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
31 декабря 2025, 12:35
Зеленский под елку планирует назначить нового главу Офиса президента
31 декабря 2025, 11:59
В 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов
31 декабря 2025, 11:34
Правоохранители завершили расследование по Чернышеву по делу о коррупции в Минрегионе, – СМИ
31 декабря 2025, 11:10
Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы
31 декабря 2025, 10:40
Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »