У меня лично нет никаких сомнений в гениальности Петра Чайковского

иллюстративное фото: из открытых источников

Как, впрочем, и многие другие русские композиторы, произведения которых исполняют на лучших музыкальных сценах мира и изучают в музыкальных академиях.

Однако эти театры, консерватории или филармонии не носят имена Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки или Шостаковича. И это не знак неуважения к ним. Это знак уважения к себе.

Ибо задача любого цивилизованного общества – напоминать собственному зрителю или студенту о значимости своих культурных достижений. Это настолько логично, что не нуждается в лишних объяснениях.

Поэтому имя Петра Чайковского в названии Национальной музыкальной академии Украины было не знаком уважения великому композитору, а признаком колониального прошлого Украины. Ну и еще желанием удержать иностранных студентов сомнительным доказательством того, что у нас здесь Россия на минималках.

А у нас здесь не Россия на минималках. У нас здесь Украина. Страна, у которой есть свои композиторы, свои великие художники. Страна, которая не должна быть вечной заложницей неполноценности и колониальных комплексов части своих граждан.

Украинская земля и так многое дала Чайковскому. Больше, чем он вообще мог рассчитывать от любой страны. Эта земля его вдохновляла, придавала ему то чувство воли, которое было невозможно получить в России. Именно поэтому "Лебединое озеро" написано здесь, а не на его родине – такого вдохновения для ощущения полета в России не сыщешь, сколько ни ищи, а просторы родной для моей семьи Каменки придавали ему такое ощущение. Так что я считаю, что Украина сделала Чайковскому столько, сколько могла сделать для гостя. И это будет оставаться фактом биографии Чайковского и его творчества.

А фактом биографии Украины будут оставаться ее художники, имена которых должны чествоваться и напоминаться.