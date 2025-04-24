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Виктория Сюмар депутат Верховной Рады 8-го и 9-го созывов, журналист info@regionews.ua
24 апреля 2025, 14:40

Каждый, кто сегодня пытается использовать войну как повод построить политические счета — ослабляет страну

24 апреля 2025, 14:40
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Украина в очередном геополитическом пике. Чтобы пройти это – нужна мудрость
Украина в очередном геополитическом пике. Чтобы пройти это – нужна мудрость
Иллюстративное фото
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Мы в очередном геополитическом пике. Цена ошибок может быть как никогда высокой, хотя, кажется, куда уже выше.

С одной стороны, страна не согласится принять унизительные условия "мира", с другой — крайне важно не потерять поддержку союзников, потому что без США нам будет труднее. И результат на поле боя без американской помощи вряд ли будет лучше, чем был с такой поддержкой.

В это время путин склоняет к "своему варианту мира" единственным способом, который знает — резкой активизацией убийств и гражданским террором. Это тяжело.

Ежедневные жертвы в мирных городах – это боль всех и каждого. Утрата территорий – это психологическая травма нации на поколение. Долгая война – истощает. Плохие условия мира без гарантий безопасности не придают веры в будущее.

И такая ситуация точно не справедлива к нации, при всех прогнозах три года сдерживающей ядерного монстра во главе с больным диктатором. Нации, которая платит самую высокую в мире цену за достоинство и свободу, несмотря на желание максимально девальвировать ценности, на которых, казалось, еще недавно стоял весь западный мир.

Сейчас я напишу банальные вещи, но чтобы пройти это пике нам нужна мудрость и единство. Для этого необходимы доверие и честность. Украинцы заслуживают честного разговора обо всем происходящем с переговорами. Это будет ответственно.

Честный разговор:

  • О том, какие предложения есть на столе.
  • О том, каковы риски по каждому сценарию.
  • О том, что выбираем мы, а не те, кто устал нас поддерживать.
  • И еще одна.
  • Это не время для внутренних войн. Не время переносить ненависть к врагу – на оппонентов.
  • Не пора играть в зачистки.

Каждый, кто сегодня пытается использовать войну как повод построить политические счета — ослабляет страну, которой так важно оставаться сильной...

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