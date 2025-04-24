Украина в очередном геополитическом пике. Чтобы пройти это – нужна мудрость

Украина в очередном геополитическом пике. Чтобы пройти это – нужна мудрость

Иллюстративное фото

Мы в очередном геополитическом пике. Цена ошибок может быть как никогда высокой, хотя, кажется, куда уже выше.

С одной стороны, страна не согласится принять унизительные условия "мира", с другой — крайне важно не потерять поддержку союзников, потому что без США нам будет труднее. И результат на поле боя без американской помощи вряд ли будет лучше, чем был с такой поддержкой.

В это время путин склоняет к "своему варианту мира" единственным способом, который знает — резкой активизацией убийств и гражданским террором. Это тяжело.

Ежедневные жертвы в мирных городах – это боль всех и каждого. Утрата территорий – это психологическая травма нации на поколение. Долгая война – истощает. Плохие условия мира без гарантий безопасности не придают веры в будущее.

И такая ситуация точно не справедлива к нации, при всех прогнозах три года сдерживающей ядерного монстра во главе с больным диктатором. Нации, которая платит самую высокую в мире цену за достоинство и свободу, несмотря на желание максимально девальвировать ценности, на которых, казалось, еще недавно стоял весь западный мир.

Сейчас я напишу банальные вещи, но чтобы пройти это пике нам нужна мудрость и единство. Для этого необходимы доверие и честность. Украинцы заслуживают честного разговора обо всем происходящем с переговорами. Это будет ответственно.

Честный разговор:

О том, какие предложения есть на столе.

О том, каковы риски по каждому сценарию.

О том, что выбираем мы, а не те, кто устал нас поддерживать.

И еще одна.

Это не время для внутренних войн. Не время переносить ненависть к врагу – на оппонентов.

Не пора играть в зачистки.

Каждый, кто сегодня пытается использовать войну как повод построить политические счета — ослабляет страну, которой так важно оставаться сильной...