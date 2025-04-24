Каждый, кто сегодня пытается использовать войну как повод построить политические счета — ослабляет страну
Мы в очередном геополитическом пике. Цена ошибок может быть как никогда высокой, хотя, кажется, куда уже выше.
С одной стороны, страна не согласится принять унизительные условия "мира", с другой — крайне важно не потерять поддержку союзников, потому что без США нам будет труднее. И результат на поле боя без американской помощи вряд ли будет лучше, чем был с такой поддержкой.
В это время путин склоняет к "своему варианту мира" единственным способом, который знает — резкой активизацией убийств и гражданским террором. Это тяжело.
Ежедневные жертвы в мирных городах – это боль всех и каждого. Утрата территорий – это психологическая травма нации на поколение. Долгая война – истощает. Плохие условия мира без гарантий безопасности не придают веры в будущее.
И такая ситуация точно не справедлива к нации, при всех прогнозах три года сдерживающей ядерного монстра во главе с больным диктатором. Нации, которая платит самую высокую в мире цену за достоинство и свободу, несмотря на желание максимально девальвировать ценности, на которых, казалось, еще недавно стоял весь западный мир.
Сейчас я напишу банальные вещи, но чтобы пройти это пике нам нужна мудрость и единство. Для этого необходимы доверие и честность. Украинцы заслуживают честного разговора обо всем происходящем с переговорами. Это будет ответственно.
Честный разговор:
- О том, какие предложения есть на столе.
- О том, каковы риски по каждому сценарию.
- О том, что выбираем мы, а не те, кто устал нас поддерживать.
- И еще одна.
- Это не время для внутренних войн. Не время переносить ненависть к врагу – на оппонентов.
- Не пора играть в зачистки.
Каждый, кто сегодня пытается использовать войну как повод построить политические счета — ослабляет страну, которой так важно оставаться сильной...