Україна в черговому геополітичному піке. Щоб пройти це - потрібна мудрість

Україна в черговому геополітичному піке. Щоб пройти це - потрібна мудрість

Ілюстративне фото

Ми в черговому геополітичному піке. Ціна помилок може бути як ніколи високою, хоча, здається, куди вже вище…

З одного боку країна не погодиться прийняти принизливі умови "миру", з іншого — вкрай важливо не втратити підтримку союзників, бо без США нам буде важче. І результат на полі бою без американської допомоги навряд буде кращим, аніж був з такою підтримкою.

В цей час путін схиляє до "свого варіанту миру" в той єдиний спосіб, який знає — різкою активізацією вбивств і цивільним терором. Це важко.

Щоденні жертви в мирних містах — це біль всіх і кожного. Втрата територій — це психологічна травма нації на покоління. Довга війна — виснажує. Погані умови миру без гарантій безпеки не додають віри в майбутнє.

І така ситуація точно не справедлива до нації, яка при всіх прогнози три роки стримує ядерного монстра на чолі з хворим диктатором. Нації, яка платить найвищу у світі ціну за гідність і свободу, попри бажання максимально девальвувати цінності, на яких, здавалося ще недавно стояв увесь західний світ.

Зараз я напишу банальні речі, але щоб пройти це піке нам потрібна мудрість і єдність. Для цього необхідні довіра і чесність. Українці заслуговують на чесну розмову про все те, що відбувається з переговорами. Це буде відповідально.

Чесну розмову:

Про те, які пропозиції є на столі.

Про те, які ризики за кожним сценарієм.

Про те, що обираємо ми — а не ті, хто стомився нас підтримувати.

І ще одне.

Це не час для внутрішніх воєн. Не час переносити ненависть до ворога — на опонентів.

Не час грати в зачистки.

Кожен, хто сьогодні намагається використати війну як привід звести політичні рахунки — послаблює країну, якій так важливо лишатися сильною...