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Виктория Сюмар депутат Верховной Рады 8-го и 9-го созывов, журналист info@regionews.ua
11 ноября 2024, 16:20

Сигнал Трампу о продолжении разговора без Украины: почему Путин не выпустил ракеты 11 ноября

11 ноября 2024, 16:20
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Российский диктатор Владимир Путин отменил сегодняшнюю атаку ракетами на Украину, ведь накануне в телефонном разговоре Трамп попросил Путина "не обострять" ситуацию
Российский диктатор Владимир Путин отменил сегодняшнюю атаку ракетами на Украину, ведь накануне в телефонном разговоре Трамп попросил Путина "не обострять" ситуацию
фото: росСМИ
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Трамп по телефону попросил Путина "не обострять".

Тот в ответ поднимает в воздух самолеты, которые детят к пусковым рубежам, но разворачиваются и летят назад без пусков.

В переводе на язык политики это означает: я планировал, мог разбить им энергетику, потому что 2,5 месяца накапливал ракеты, но не стал, потому что услышал просьбу.

Это однозначный сигнал Путина Трампу – я хочу продолжения разговора. Без Украины об Украине. Но не только. О новом разделе мира.

Все, что делал Путин все эти последние годы было направлено на то, чтобы сидеть за столом переговоров мировых лидеров и иметь влияние там на принятие решений. Шанс достичь этого у него появляется в виде небольшого окошка после победы Трампа.

Демократы с ним вряд ли встречались бы. А Трамп будет.

Тем не менее, дальше начинаются нюансы. У Путина все хорошо на поле боя, его войска продвигаются вперед, а заряженное пропагандой общество ждет "парад победы".

Однако, основное, это уже существующие договоренности с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Он уже переориентировал свою экономику и впк на эти страны. И как deal не будет общим, (а он таким быть не может хотя бы в отношении Ирана и Кореи), то Путин бросит своих партнеров.

И вот здесь вступает логика авторитарного мира. Потому что Трамп – это лишь на следующие четыре года, а вот Си таких ограничений не имеет.

Хотя в 72 года – следующие четыре года тоже имеют значение… И их хочется провести без санкций и уголовного преследования. И без коллапса экономики. Тем более что опции перенести deal (а Трамп вполне человек сделки), на следующий разговор, не получится.

Здесь можно дальше прогнозировать, что сделает Трамп в случае срыва соглашения, "не закончив все войны"… Но и Путин, и Си понимают, что он вряд ли пойдет на глобальную эскалацию. Следовательно, за срыв сделки им ничего не будет. Разве что больший изоляционизм Америки, полностью отвечающий их планам…

Поэтому впереди важное узкое окно возможностей в несколько месяцев. Очевидно одно: для украинского фронта они будут очень тяжелыми.

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