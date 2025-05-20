Трамп уходит

Трамп уходит

фото: AP

Собственно, нечего и комментировать. Как я и прогнозировал, самый большой риск встречи в Стамбуле – это выход Трампа из переговоров. Поэтому все его комментарии и требования сесть вести переговоры именно об этом. Поскольку он уже понял, что никакое мирное соглашение невозможно, поэтому победой он хочет объявить то, что он всех посадил за стол. А дальше типа сами виноваты.

Хотя он в присущем ему стиле продолжает говорить, что все прекрасно, Вэнс вместо него сказал, что сложилась безысходная ситуация. Фактически, готовя почву для выхода США из разговоров о мире и переговорах.

Битва за Трампа заканчивается ничьей. Да, наши переговорщики могли в Стамбуле выйти и объявить, что россияне сорвали переговоры. Это поставило бы Трампа в идиотскую ситуацию, в которой скорее он должен прибегнуть к санкциям, чтобы достичь 30 дневного перемирия, как обещал. Наши сказали, что все не так и ужасно, продолжим говорить, и получили шанс обменять 1000 пленных. Я бы никому не пожелал быть перед столь сложным выбором.

Ничья в битве за Трампа означает, что Россия не получает жестких санкций и давления, а мы перестаем быть мальчиками для бития в вопросе мира. Больше никакого "принуждения к миру" не будет. Оружие мы будем получать в счет фонда и на средства ЕС. Война продолжается, и будет продолжаться пока путин не сдохнет, или не истощится. А это уже зависит от цены на нефть и общей ситуации.

Трэш с требованием заключить мир перерастает в трэш с требованием сесть за стол и договориться самим. Но есть и хорошая новость – всякий трэш заканчивается, и кажется в ближайшее время закончится и этот.

Нам нужно держаться, потому что на кону на нашу жизнь.