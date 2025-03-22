Переговоры. Главное за неделю

Переговоры. Главное за неделю

1. Заявления Виткофа о референдумах на оккупированных территориях и разговоры о ЗАЭС – это начало торгов за линию разграничения. Повторюсь – это только начало. И пока выглядит так, что этот вопрос не будет обсуждаться в Саудовской Аравии. Это будет предметом разговоров в треугольнике Путин, Зеленский, спецпредставитель Трампа. Но еще раз подчеркну – это начало переговоров, а не ультиматум Украины.

2. Перспективы встречи Путин-Трамп Кремль оценивает "в несколько месяцев", Вашингтон об этом вообще не говорит. Такая встреча возможна только в случае выхода на реальные договоренности. Здесь есть, правда, одна загвоздка. Трамп мыслит двусторонними переговорами и он может (пока очень теоретически) встретиться с Путиным раньше, если он сочтет, что такая встреча принесет быстрый результат. Но пока россияне тормозят процессы, а Трамп пробует их максимально ускорять. Но сейчас не существует даже промежуточных результатов, если не считать результатом "квазиперемирия".

3. Несмотря на попытки россиян расширить поле для маневра благодаря Ирану, ключевая "триггерная" тема для США – это большое соглашение с россиянами по энергоресурсам и не только. Напомню, что суть этого соглашения не только. в том, что США возвращается в энергодобычу и освоение Арктики. Основа этого соглашения – создание торговых домов, которые будут продавать подсанкционные товары, прежде всего в ЕС. Проще говоря, американские компании (эти торговые дома) будут зарабатывать десятки миллиардов по году в обмен на снятие санкций с РФ. Здесь ключевой вопрос, как склонить Европу к этому соглашению. И заявление Виткофа о том, что он не видит намерений Путина начинать войну в Европе – часть этой кампании. Пока примитивна, но ключевые переговоры на этот счет еще даже не начались.

4. Стратегия Путина пока остается неизменной – затягивать время и попытаться срывать переговоры руками украинцев. Именно поэтому на этой неделе мы пережили две кошмарные атаки на Одессу и на Кропивницкий. В логике Путина эти обстрелы должны с одной стороны деморализовать украинцев и усилить политическую турбулентность, а с другой он тестирует, как на подобные вещи будет реагировать Трамп. Трамп показывает, что его интересуют только переговоры. Это очень важный момент, на который нужно обращать внимание при анализе мотивов сторон.

5. Подрыв россиянами газопровода в Судже нужно, с одной стороны рассматривали в контексте попыток россиян навязать идею недоговороспособности украинцев, но это только вершина айсберга.

Выше я уже писал, о большом соглашении. И россияне понимают: если наша ГТС не будет частью этого соглашения, интерес США к Украине в перспективе будет значительно меньше. Поэтому они сознательно пытаются вычеркнуть нашу ГТС как ключевой логистический актив Украины по этому соглашению. Это, на самом деле, является сверхважным фактом для будущих переговоров. Но создается впечатление, что у нас явно недооценивают это великое соглашение. Хотя очень надеюсь, что я здесь ошибаюсь.

6. Наша проблема состоит в том, что у нас пока нет весомых козырей на руках. Но плюс в том, что мы остаемся одной из трех главных частей переговоров Европа-США (напомню, что кроме вопросов Украины Европа добивается еще двух вещей от США – не введение пошлин на товары и сохранение весомого присутствия США в безопасности Европы).

7. Мы должны помнить, что Трамп, де-факто, одержим переговорами. Мы не должны рефлексировать на каждое заявление по каждому утюгу. Мы должны думать о том, как правильно "направить" поведение Трампа через месяц-два, когда станет ясно, что Путин им манипулирует. А пока нам нужно помнить: победа – это сохранить свою максимальную субъектность, чтобы играть свою игру в будущем.