Ультиматум Трампа Мы услышали более жесткое заявление президента США относительно его будущей политики в отношении РФ. Для того чтобы не было никаких иллюзий, подобное заявление, при необходимости Трамп сделает в отношении Украины

Ультиматум Трампа Мы услышали более жесткое заявление президента США относительно его будущей политики в отношении РФ. Для того чтобы не было никаких иллюзий, подобное заявление, при необходимости Трамп сделает в отношении Украины

фото: Reuters

Поэтому наша главная задача сейчас – определить и согласовать с США наши красные линии. Но при этом нужно исходить из того, что вступление в НАТО в понятной временной перспективе категорически закрыто.

Какова будет реакция Путина?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на одну сверхважную вещь: в США есть консенсус по поводу того, что какие-либо действия не предполагают смену режима Путина. В то же время, сам Путин, будучи параноиком, опасается, что этот консенсус может быть нарушен. Поэтому перед инаугурацией Трампа, как и перед началом войны в 2022 году, он собрал Совбез, чтобы еще раз его окружение поклялось ему в верности.

Логика Путина следующая: он считает, что в случае отказа от ультиматума США офис Трампа может принять решение, что среднесрочной целью станет замена самого Путина и разрушение его режима. И это один из его самых больших страхов на сегодняшний день. Хотя на сегодня, аж такой радикальный ход вызывает больше скепсиса чем оптимизма.

Но вернемся к возможным действиям Путина. Стратегия руководителя РФ в столь сложных случаях всегда одна: он ждет. Он та крыса, которая не бросается на противника, а забивается в угол и ждет пока изменится ситуация. Путин также явно не готов к открытому конфликту с Трампом, ведь сейчас его стратегия на переговоры: "сорвать первый раунд переговоров руками Украины". Это, судя по всему, понимают и в Вашингтоне. И кроме других факторов, именно поэтому Трамп позволил себе говорить с Путиным не как с равным, а как с руководителем страны третьего мира.

Вчерашний и сегодняшний день в информационном плане показал, что Кремль был вообще не готов к такому жесткому ультиматуму. Поэтому стратегия действий россиян следующая: военкоры (ультра патриоты) будут раздувать истерию, что с Россией так нельзя себя вести, а Кремль будет молчать и ждать случая, чтобы переключить тему. То, что не закрывают рот военкорам, косвенно еще раз подтверждает, что пока Путин не готов к переговорам.

Почему появился столь жесткий ультиматум?

Трамп не может не понимать, что в таких условиях Путин вряд ли готов будет идти на переговоры. Но он также понимает, что только подняв столь ставки, он может спокойно объяснить, почему не удалось остановить войну за один день.

В команде Трампа понимают, что с большой долей вероятности, россияне выставят (точнее, повторят) свои предварительные недопустимые условия:

Официальное согласование Украины на то, что аннексированные территории являются российскими (подписание соответствующего документа);

Что-то по статусу русского языка;

Сокращение армии и закрытие ракетных программ;

Абсолютное снятие санкций.

И на это США пойти не смогут. Поэтому здесь они играют на опережение.

Чего не рассчитывал Трамп, так это того, что он станет не просто цитированным в российском пространстве, а превратится в этакого "заокеанского Пригожина", нового правдоруба. И его главный месседж, который сам того не желая, он запустил – это то, что "Есть Путин – есть война. Нет Путина – не будет войны". До сих пор этот месседж жил только в части либерального сообщества. Трамп "прорвал" дамбу для большой части общества, которая при Путине, но против войны (таких примерно 45%). Это станет новой головной болью для Кремля в последующие месяцы.

Как дальше будут развиваться события?

Собственно, как сказал Трамп. Достоверность результативных переговоров пока, к сожалению, выглядит призрачно. Два базовых фактора остановки войны – потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей РФ пока лишь отдаленное будущее. Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все пойдет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать.

Достоверность быстрого сценария окончания войны существует. Но только при условии скорых договоренностей США–Китай. Или же Путина должны чем-то глобально напугать. А его главный страх – жизнь.