Что там с вакциной от коронавируса

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 — ту самую коронавирусную инфекцию, дает нам всем понять как оно, жить в мире, где нет нужной вакцины

Фото: Андрей Гудзенко

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 — ту самую коронавирусную инфекцию, дает нам всем понять как оно, жить в мире, где нет нужной вакцины

Только в конце декабря китайцы начали регистрировать первые вспышки неизвестной болезни. И уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

Вакцина от коронавирус сегодня одно из самых ожидаемых изобретений, ведь она помогла бы нам предупредить многие случаи тяжелой инфекции, предотвратить смертельные случаи и в конце концов побороть болезнь.

В этом посте мы разбирались: Как идет процесс разработки вакцины? Кто работает над ней? Сколько еще ждать вакцину и вообще возможно ли научить иммунитет бороться с коронавирусом?

Сегодня наука в состоянии достаточно быстро создать вакцину. А вот ее проверка на безопасность и эффективность, доступная стоимость, возможность быстро масштабировать производство — это вещи, которые могут занять немало времени.

Чтобы у нас была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать. А не это нужно время. https://go.nature.com/2IYBdt1

Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть свыше десятка "вакцин-кандидатов”. Политики и владельцы бизнесов заявляют, что вакцина будет через несколько месяцев. Ученые же и должностные лица говорят о годе или даже полтора, ведь вакцину надо исследовать согласно определенной процедуре, что при стандартных условиях предусматривает три фазы клинических исследований. К тому времени пандемия может продолжаться или начаться очередная "волна" пандемии.

На какой стадии находятся разработки вакцины от коронавирус на сегодня

Много вакцин сейчас на нулевой стадии — исследование на животных. Иммунная система работает во всех млекопитающих по одними и теми же принципами. Поэтому на этом этапе исследуется, какие звенья иммунной системы активирует вакцина, и формируется ли иммунологическая память. https://go.nature.com/2WyuU7o

Хотя принципы работы иммунной системы у млекопитающих являются подобными к человеку, несмотря на определенные отличия нашего организма от других млекопитающих, неправильно переносить все результаты исследования на людей. Поэтому следующий этап — первая фаза исследований — уже проходит на малой группе людей. Здесь проверяют безопасность и иммуногенность вакцины. То есть она формирует иммунный ответ на вакцины, и какие частые побочные реакции могут быть. Такие исследования начали на этой неделе несколько исследовательских центров.

Во время второй фазы исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации и, опять же, изучают безопасность вакцины.

Третья фаза клинических исследований вакцины предусматривает тот же анализ безопасности, но самое главное — эффективности, но на нескольких тысячах добровольцев. http://bit.ly/3a5RyrI

Уже опубликованы протоколы нескольких клинических исследований (то есть то, что планируют делать дальше) и на днях несколько исследовательских центров вакцинировали первых добровольцев. https://bit.ly/393ymd6

Вакцины от коронавирус пробуют разработать различных типов: http://bit.ly/2Qrpfwo

Вакцины на основе убитого вируса разрабатывают ученые университета Гонконга, а также компании Johnson & Johnson и Codagenix. Вакцины этого типа, обычно, имеют высокую иммуногенность, но исследовать их безопасность следует особенно тщательно.

Есть также другой тип вакцин — субодинические вакцины на основе рекомбинантных белков. Это означает, что несколько генов вируса, с помощью генетической инженерии, клонировали в другом организме. Например, в организме бактерии. Эти гены там производят много нужных белков, которые ученые затем очищают, "собирают” в вакцину и усиливают веществами, збільшуть иммунный ответ — адьювантами. Главным кандидатом для рекомбинантной вакцины является белок S капсидных "шипов” коронавируса, с помощью которого вирус и цепляется белка АСЕ2 на поверхности человеческих клеток, чтобы проникнуть внутрь.

Такой подход используют Novavax, Clover Biopharmaceuticals, Университет штата Квинсленд (Австралия) и консорциум, возглавляемый Техасской детской больницей по разработке вакцин.

Препараты на основе антител, то есть пассивная иммунизация, также может стать опцией по предотвращению распространению коронавірусної инфекции. Сейчас в распоряжении ученых есть антитела к вирусу SARS-CoV, который вызвал вспышку в 2002-2003 годах. Этот вирус вызвал тяжелый острый респираторный синдром и его причиной также был коронавирус, и он довольно подобен причинам нынешней пандемии. Пока что способность таких препаратов препятствовать проникновению вируса SARS-CoV-2 к клеткам показана только in vitro, то есть в культуре клеток, а не на живых людях.

О технологии создания вакцины на основе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК — говорят еще с прошлого века, но сейчас такой подход применяется только в ветеринарии. Принцип действия таких вакцин заключается в том, что клетки, которые представляют (презентуют) антигены иммунной системе, могут поглощать из крови ДНК и РНК, и считывать их, с остальными, в белок, который иммунная система учится распознавать. Куски нуклеиновых кислот вирусом не станут.

На ДНК и РНК вакцины возлагают надежды Inovio Pharmaceuticals, Moderna Therapeutics, и Curevac. А клиника Kaiser Permanente (США) вместе с Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней 16 марта этого года начала первую фазу клинических исследований вакцины на основе РНК. Она продлится 6 недель, и в нее вовлечены 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Компания Moderna (США) также начала клинические испытания. https://bit.ly/2J3W7XW

И насколько вакцины или перенесенная болезнь — будут эффективными в предотвращении заражения?

Неизвестно. К коронавирусам, которые вызывают у нас простуду, иммунитет держится недолго, и может не предотвращать повторным случаям инфицирования. Исследования людей, переболевших MERS — ближневосточный респираторный синдром, также вызванный коронавирусом — после выздоровления не имели иммунологической памяти о болезни. А вот те, кто пережил уже упомянутый SARS, до сих пор имеют антитела к вирусу.

Исследования макак-резусов, которых заразили SARS-CoV-2 и они переболели, показало, что будто они повторно не заразились. Эта информация появилась 14 марта, но до сих пор не опубликована в рецензируемом научном журнале. Итак, есть определенная надежда, что к настоящему вирусу люди смогут сформировать иммунитет, переболев или будучи вакцинированными, но пока это гипотеза, и ее следует проверить. https://go.nature.com/2WyuU7o

За последние 20 лет, то есть текущее столетие, это уже третий взрыв, вызванный коронавірусами, что "перетекли” к нам от животных. Надеемся, полученные знания об этих вирусах позволят найти наилучшее решение по предотвращению распространения инфекции. Эта ситуация — очень красноречивое подтверждение тому, что лучше вакцинироваться, чем самоизолироваться, потерять работу, загубить экономику в стране и все равно заболеть. Что и говорить, вакцинироваться надо всегда, от старых инфекций, и от новейших.