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28 февраля 2025, 00:13

Главный аргумент Украины – собственные ракеты: как это повлияет на войну

28 февраля 2025, 00:13
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Посмотрел соглашение с США по недрам. Считаю ее шедевром украинской дипломатии
фото: Facebook
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Украинцы наконец-то научились использовать пафосный звездочет, который обычно нам скармливали западные дипломаты, для упаковки договоров, где "Ни х...я не понятно, но очень интересно". Текст лучше Будапештского меморандума, поскольку без реальной военной помощи со стороны США Украина, в принципе, никому ничего не должна. И даже после получения военной помощи еще истечет куча нюансов.

И это Украина сейчас производит только 50% нужного нам оружия, которое и делает нас субъектными. Как только станет понятно всем и будет продемонстрировано на России, что у Украины есть не только дроны с дальностью 1500–1700 км, но и ракеты, вы удивитесь, с каким вниманием начнут относиться к словам наших дипломатов. Особенно страны, находящиеся в траектории полета наших ракет.

Зачем это Трампу? Ему нужна бумажка, которой он сможет прикрываться перед своими избирателями, когда будет вынужден помогать Украине или продавать ей оружие за европейские деньги. Поскольку прогнозируется, что россияне будут быковать и отказываться от его условий "мира", а их хотелки США не собираются учитывать. Здесь нужно только немного подождать.

Наша задача – наращивать производство собственного оружия и усиливать удары по России. Тогда никто не сможет нам ни указывать, ни диктовать условия. Только собственное оружие и возможность применять его так, как мы хотим и когда хотим, делают нас менеджерами переговоров – а не кто-то другой. А там разговоры о "двух сторонах должны уступить", может плавно перейти в обсуждение графика вывода российских войск с украинской территории.

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