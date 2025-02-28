Подивився угоду з США щодо надр. Вважаю її шедевром української дипломатії

Подивився угоду з США щодо надр. Вважаю її шедевром української дипломатії

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Українці нарешті навчилися використовувати пафосний звіздьож, який зазвичай нам згодовували західні дипломати, для упаковки договорів, де "Ні х...я не зрозуміло, але дуже цікаво". Текст краще за Будапештський меморандум, оскільки без реальної військової допомоги з боку США Україна, в принципі, нікому нічого не винна. І навіть після отримання військової допомоги ще спливе купа нюансів.

І це Україна наразі виробляє лише 50% потрібної нам зброї, яка й робить нас суб’єктними. Як тільки стане зрозуміло для всіх і буде продемонстровано на Росії, що в України є не лише дрони з дальністю 1500–1700 км, а й ракети, ви здивуєтеся, з якою увагою почнуть ставитися до слів наших дипломатів. Особливо країни, які знаходяться в траєкторії польоту наших ракет.

Навіщо це Трампу? Йому потрібен папірець, яким він зможе прикриватися перед своїми виборцями, коли буде змушений допомагати Україні або продавати їй зброю за європейські гроші. Оскільки прогнозовано, що росіяни будуть бикувати й відмовлятися від його умов "миру", а їхні хотєлки США не збираються враховувати. Тут треба тільки трохи почекати.

Наше завдання – нарощувати виробництво власної зброї та посилювати удари по Росії. Тоді ніхто не зможе нам ні вказувати, ні диктувати умови. Тільки власна зброя та можливість застосовувати її так, як ми хочемо й коли хочемо, роблять нас менеджерами перемовин – а не хтось інший. А там розмови про "дві сторони повинні поступитися", може плавно перейти в обговорення графіку виведення російських військ з української території.