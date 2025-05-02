Украина и США подписали соглашение о недрах. Естественно, его еще мало кто видел. Но всеобщая картина в принципе известна. Как и вывод. Подписали и хорошо

Украина и США подписали соглашение о недрах. Естественно, его еще мало кто видел. Но всеобщая картина в принципе известна. Как и вывод. Подписали и хорошо

фото: AP

Хорошо, что у Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Нам не жалко. Первое соглашение, между прочим. Сначала он прикрыл гендерно-нейтральные туалеты в Белом доме, затем восстановил напор в душе до уровня времен своей молодости. А теперь подписал соглашение с Украиной. Но дайте ему еще сто дней. Может еще что-нибудь будет интересного. Но судя по всему именно эта бумажка, именно наличие этой бумажки, и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку, его муртады хотели сделать его счастливым. И обеспечить ему наконец-то славу лучшего переговорщика в истории.

А где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие переговорщики. Сумевшие превратить сумасшедшее по своей наглости предложение Трампа в приемлемое соглашение. Которое не только не тяготит Украину, не унижает украинцев, но и не мешает европейской интеграции.

Будет ли от этого соглашения какой-то экономический эффект? Скорее всего, нет. Возможно, оно станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны. А может и не станет. Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости. Это не соглашение, где мы признаём воображаемый долг, который Трамп придумал себе в голове, и выплачиваем его до конца своих дней. Все эти посягательства Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает теперь всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков. Ну что ж, пусть рассказывает.

Есть ли в этом соглашении гарантии безопасности? Нет. Но их и не ждали. И конечно, мы не ведёмся на разговоры американского министра финансов о том, что это соглашение даёт какой-то сигнал Путину или что оно само по себе является гарантией безопасности. Конечно, нет. Хотя с другой стороны, чем больше будет американских инвесторов в Украине, тем больше в будущем у нас будет лобби в Вашингтоне. Что не повредит. Как и сами американские инвестиции не повредят украинской экономике. Более того, мы в них крайне нуждаемся. К сожалению, это соглашение и не об этом тоже.

Может ли это соглашение стать базой для дальнейшей военной поддержки со стороны США? Теоретически – может. Но теоретически. Зато на практике так совпало, что Трамп разблокировал сделки по продаже оружия Украине. То ли соглашение тому виной, то ли воздух в Риме, а может, до Трампа наконец дошло, что он выглядит не очень, когда Путин вертит его на конце своего… телефона.

А ещё мы в который раз убедились, что Трампу можно говорить "нет". Когда он предлагает что-то, что явно противоречит национальным интересам. И после этого не случается конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.

Читайте также: Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну