Флаг Западного мира упал. Украина должна его поднять

Все это в преддверии прогнозов, что мы заходим в Третью мировую. Фактически, она уже продолжается. И дальше в войну вступит Китай – никаких сомнений. В этом году или через год-два-три.

Все это в преддверии прогнозов, что мы заходим в Третью мировую. Фактически, она уже продолжается. И дальше в войну вступит Китай – никаких сомнений. В этом году или через год-два-три.

фото: bbc.com

Соединенные Штаты Америки уходят со сцены – в широком смысле слова. Уничтожение USAID означает, что на освободившееся пространство по всему миру заходят Китай и Россия. Это уже происходит, свидетельствуют данные Politico по азиатскому региону. Команда Трампа – Маска сознательно пошла на этот шаг, понимая последствия.

Но дело даже не в USAID. Меняется роль США. Теперь Америка больше не хочет влиять на мир и другие страны, не видит необходимости распространять демократию и бороться за влияние с другими странами. К примеру, в Европе. Трампа это просто не интересно. Теперь Европа сама – и это надо осознать. Европа должна стать сильной и субъектной.

Сокращение спецслужб США, сокращение внешнего влияния США, закрытие государственных медиа США, сокращение организаций, работавших "на земле" в разных странах. В США фактически запущен процесс самоуничтожения под предлогом "борьбы с левыми взглядами". Уничтожается то, что строилось десятками лет.

Тем временем США заходят в очень дорогое шоу. Людям предлагается расслабиться, готовиться к лучшему и праздновать возвращение Великой Америки.

Давайте экономить и не производить 1-центные монеты! Но придется делать больше 5-центовых, а это еще дороже.

Давайте введем пошлины против разных стран! Но эти пошлины бьют в первую очередь по США.

Давайте потребовать у Украины ресурсы! Однако эти виртуальные ресурсы невозможно добывать без безопасности.

Мы за свободу слова! Но давайте выгоним Associated Press из Белого дома.

Мы за демократию и законность! Но отменяем наказание за взятки за границей.

Давайте избавимся от незаконных мигрантов, применив армию! Но при Байдене их выгоняли в большем количестве.

Давайте присоединим Канаду! Давайте присоединим Гренландию! Давайте переименуем Мексиканский залив! Давайте! Давайте! Давайте!

Это. Просто. Шоу. Очень дорогое. С большими и тяжелыми последствиями. Но это то, что Трамп умеет лучше. Делать шоу. Он давно понял, что он не бизнесмен. Человек завалил семейный бизнес. Но он очень успешный шоумен. Поэтому просто делает из поражений победы – ярко, пафосно. Чтобы американцам без образования понравилось.

Сход США с мировой арены будет иметь ужасные последствия по всему миру. Тирании будут увеличивать влияние. Преступления против простых людей будут распространяться. Будут страдать женщины, дети, все, кого некому защитить. Коррупция вернется туда, где из-за сильного давления гражданских организаций когда-то удавалось ее побороть. Тьма надвигается на всех нас.

Мы заходим в этот новый мир прямо сейчас. Все зло, которое только есть на планете, прямо сейчас поднимается над развалинами американского влияния. Это зло хочет убить и поработить все свободное, что есть в этом мире. Это зло хочет сделать каждого из нас рабом своих ужасных идей.

Это может звучать пафосно. Мы все знаем, что так оно и есть. Это верно. Убить или поработить - это весь сценарий, существующий для демократий и вольнолюбивых обществ. Тирании уничтожают своих людей, не считаясь с количеством убитых. Что они, по-вашему, готовят для нас?

Флаг Западного мира лежит на земле. Поднять его имеет самая свободная нация Европы. Народ, сотни лет борющийся за демократию и свободу. Люди, отдающие за свободу жизни. Которые теряли. Много до сих пор. Нация, проливающая кровь за свободу.

Мы к этому готовы. С одной стороны, мы уже имеем отмобилизованное общество, адаптированную к кризису экономику, сильную армию и достаточно крепкое гражданское общество.

С другой – Украина и вся Европа получили шок, который должен нас заставить действовать. Шанс взять лидерство и стать новым местом силы для демократии и свободы. Восстановить Киев как центр Западного мира.

Пусть Америка приходит в упадок. Мы ничего не сделаем. И спасти наших друзей за океаном не можем. И мы – Европа. Самый сильный, богатый континент планеты. Именно мы должны поднять флаг, отвергнутый нашими партнерами. Через пару лет они вернутся. Но сейчас – есть только Европа.

Я знаю, что это сложно. Мы ведь должны поднять голову выше. Мы должны посмотреть за горизонт. Мы должны подняться над своими слабыми сторонами и осознать исторический шанс. Мы не маленькие. Мы не слабы. Мы не отвержены. Мы строили великие государства задолго до основания США. Мы создавали мощнейшие союзы. Мы учредили не одну империю.

Надо поднять флаг. Надо уметь обращаться с оружием. Надо строить сильный бизнес. Надо заботиться о демократии и свободе. Надо помогать тем, кто послабее.

Надо распространять наше влияние и наше слово. Западный мир будет стоять до тех пор пока последний из нас держит оружие. Запад – это мы. Это Киев. Это Украина. Это каждый, кто не собирается складывать оружие и отдавать свой дом оконченным подонкам.

Не падает духом. Готовьтесь, перестраивайтесь, врывайтесь. Мы – вместе. Нас – миллионы. Мы – Западный Мир. И мы должны за него бороться.