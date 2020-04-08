Эпидемии в европейских странах вышли на пик

По сути там уже происходит спад

Фото: pixabay

По сути там уже происходит спад

Становится очевидно, что эпидемии в европейских странах вышли или выходят на пик. На самом деле там уже происходит спад, ведь обнаруженные кейсы показывают ситуацию заражения 8-10 дневной давности. Эти страны (а особенно круто это делают Исландия, Норвегия, Швейцария, Германия) разворачивают системы тестирования и отслеживания контактов, что дает надежду на первый успешный опыт преодоления эпидемии в Европе уже через несколько недель.

На сегодня уже четко понятно, что единственная гарантированно победная стратегия против пандемии - это работающая система тестирования, отслеживания и изоляции случаев, в первую очередь на амбулаторном уровне. Именно ее срочно разворачивают страны пока у них действует карантин.

Украина, к сожалению, имея фору во времени, и до сих пор действует с точностью до наоборот. Но об этом позже.

А сейчас поделюсь двумя интересными материалами

Первый - публикация Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в которой оценивают, насколько в разных странах количество выявленных случаев меньше реальной.

Логика подсчета такая: на большой пост-эпидемической выборке из Китая определено "настоящий" базовый показатель летальности (case fatality rate - CFR) Covid-19, он составляет 1,38. Показатель считается "настоящим”, ведь результат всех случаев в выборке известен - они уже выздоровели или умерли.

По логике авторов, если в какой-то стране показатель CFR больше 1,38, то страна не выявляет всех случаев. Или потому, что мало тестирует, или потому, что тестирует только тяжелых пациентов и тому подобное.

По этой методике наилучшие результаты обнаружения в Норвегии и Израиле (100%), а также в Южной Корее (69%), Финляндии (48%), Германии (47%). Результат Украины - 11%, один из самых низких. Это также может означать, что в Украине может быть в десять раз больше реальных случаев, чем выявленных. Лично я не думаю, что аж так много, но очевидно, что значительно больше того, чем проявляют сейчас.

Ссылка

Второй - это видео с математической симуляцией распространение эпидемии, которая моделирует сценарии, которых я раньше не встречал.

Например, показывает, как действует система тестирования, отслеживания и изоляции; как действует соблюдение правил гигиены; как распространяется вирус, когда не все придерживаются карантина; как он распространяется, когда действует карантин, но люди путешествуют или посещают отдельные общие места (церкви, рынки и тому подобное).

Вот какие основные выводы я сделал из этого моделирования:

Тестирование, наблюдение и изоляция случаев - настоящий game changer. Это единственная на сегодня стратегия с потрясающе высокой эффективностью. Очень интересно наблюдать на видео, как "вынимают” из популяции инфицированных или потенциально инфицированных лиц и как это уменьшает распространение. Обязательно посмотрите.

Далее (с отрывом) идут другие мероприятия, которые имеют примерно одинаковую силу. Это соблюдение простых правил гигиены (снижает риск инфицирования при контакте), социальное дистанцирование (увеличивает радиус вокруг инфицированного), ограничения передвижения (замедляет людей и делает контакты более редкими) и тому подобное.

Интересно, что соблюдение правил гигиены имеет поражающую силу, я даже не подозревал какую. Еще интересно, что для социального дистанцирования очень важно, чтобы его соблюдали все. Если его придерживаются менее 100%, то эффект сильно снижается, и в принципе дальше уже не так важно, будет это 90%, 70% или 50%. А еще интересно, что ограничение передвижения имеет наиболее сомнительный эффект. А вот что гораздо действеннее, то это запрет посещать центральные локации/хабы (школа, церковь, рынок и т. д), куда все ходят, инфицируются и затем разносят вирус по "периферии".

В видео есть еще очень много интересного, посмотрите его обязательно.

Ну и напоследок про Украину. Последние действия правительства свидетельствуют о непонятной и, я бы сказал, противоположной мировым знаниям и тенденциям стратегии. Или же о ее отсутствии.

Во-первых, правительство продолжает полагаться на карантинные мероприятия как на единое оружие против эпидемии, и вводит новые и новые ограничения. При этом более жесткими становятся менее эффективные ограничения (на передвижение, ношение масок), а более эффективные ограничения остаются слабыми (на посещение церквей, рынков).

Во-вторых, министерство принимает очень противоречивый протокол лечения Covid-19, который содержит две главные идеи. Обе вызывают немое удивление.

Первая - тотальная госпитализация. В результате процент госпитализированных случаев от выявленных в Украине уже составляет невероятные почти 50% (должно быть в среднем 15-20%). Напомню, это делает страна с одним из самых маленьким количеством коек интенсивной терапии и аппаратов ИВЛ.

Вторая - лечение тяжелых случаев лекарственными средствами (!!). Министерство прямо заявляет, что цель протокола "установить четкий алгоритм назначения и применение лекарственных средств для лечения групп пациентов с подтвержденной коронавірусною болезнью (COVID-19) при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течении. 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата "Плаквенил”, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни” (https://bit.ly/2Xdm0wz).

То есть, когда в мире еще нет ни одного испытуемого и доказано действенного лекарственного средства - Украина разворачивает лечение ими на всю мощность.

При этом в мире доказано эффективное средство преодоления эпидемии - тестирование и изоляция случаев. Но Украина ничего не делает, чтобы его ввести (в новостях от МИНЗДРАВА говорится о 567 бригадах для взятия материала для тестов, но о них нет ничего в официальном приказе).

К сожалению, такая стратегия будет иметь драматические последствия. После чрезвычайно тяжелого для экономики и общества карантина и обманчивого впечатления о спаде эпидемии нас ждет новая ее вспышка. И украинская медицина будет только встречать жертв на последнем рубеже обороны - в больницах, держа в руках лекарства, эффективность которых неизвестна.