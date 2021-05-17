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Михаил Басараб политолог [email protected]
17 мая 2021, 16:45 8

Вступление в НАТО, декоммунизация и санкции против Медведчука. Чего хотят украинцы?

17 мая 2021, 16:45 8
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Сразу скажу, что данные интересны. Делюсь несколькими важнейшими, по моему мнению, наблюдениями:

1. По сравнению с прошлыми годами снизился и без того невысокий показатель поддержки особого статуса для ОРДЛО. Сейчас эту идею поддерживает лишь 10% граждан. Почти 70% против. Апологеты "Минских договоренностей" во власти, оппозиции и среди международных партнеров должны помнить об этом.

2. Большинство украинцев за вступление Украины в НАТО. Это стабильная тенденция. Если бы сегодня состоялся такой референдум, то сторонники НАТО победили бы с разгромным счетом.

3. Кремлевская пропаганда хорошо поработала над дискредитацией реформ, начатых в 2014 году. Несмотря на это, можем выделить наиболее популярные реформы после 2014 года. Декоммунизация в первой тройке по поддержке среди украинцев. Поэтому поздравляю всех нас, а особенно Владимира Вятровича и парламентскую коалицию прошлого созыва. Сделали мегаважное дело.

4. Украинцы горячо поддерживают жесткое и целевое международное давление на украинскую власть, если она не будет проводить судебную реформу. Надеюсь, в Вашингтоне обратят на этот слайд отчета особое внимание.

5. Большинство украинцев поддерживает санкции против Медведчука. И это чудесно.

НАТО Виктор Медведчук социология

 
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