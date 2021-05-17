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Михайло Басараб політолог [email protected]
17 травня 2021, 16:45 8

Вступ до НАТО, декомунізація та санкції проти Медведчука. Чого хочуть українці?

17 травня 2021, 16:45 8
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Сьогодні Міжнародний республіканський інститут - IRI Ukraine оприлюднив результати свого чергового соціологічного дослідження в Україні
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Одразу скажу, що дані цікаві. Ділюся кількома найважливішими, як на мене, спостереженнями:

1. У порівнянні з минулими роками знизився й без того невисокий показник підтримки особливого статусу для ОРДЛО. Зараз цю ідею підтримує лише 10% громадян. Майже 70% проти. Апологети "Мінських домовленостей" у владі, опозиції і серед міжнародних партнерів мають пам‘ятати про це.

2. Більшість українців за вступ України в НАТО. Це стабільна тенденція. Якби сьогодні відбувся такий референдум, то прихильники НАТО перемогли б із розгромним рахунком.

3. Кремлівська пропаганда добре попрацювала над дискредитацією реформ, початих у 2014 році. Незважаючи на це, можемо виокремити більш популярні реформи після 2014 року. Декомунізація у першій трійці за підтримкою серед українців. Тож вітаю усіх нас, а особливо Володимира В'ятровича і парламентську коаліцію минулого скликання. Зробили мегаважливу справу.

4. Українці палко підтримують жорсткий і цільовий міжнародний тиск на українську владу, якщо вона не буде проводити судової реформи. Сподіваюся, у Вашингтоні звернуть на цей слайд звіту особливу увагу.

5. Більшість українців підтримує санкції проти Медведчука. І це чудово.

НАТО Віктор Медведчук соціологія

 
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