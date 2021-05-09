Вторая мировая война, которая не закончилась до сих пор

Современники Черчилля рассказывают, что сразу после завершения Второй мировой он был не только усталым и изможденным, но и находился в глубоких печальных раздумьях

Современники Черчилля рассказывают, что сразу после завершения Второй мировой он был не только усталым и изможденным, но и находился в глубоких печальных раздумьях

Очевидно, Черчилль, как никто другой из тогдашних политических лидеров, понимал половинчатый, относительный эффект победы. СССР, как один из инициаторов планетарной войны, не только избежал наказания, но и был среди победителей и существенно расширил сферу своего влияния. Это поощряло Союз к дальнейшей агрессии. Сегодня не знаем, как было бы, если бы настроенный на компромиссы со Сталиным Рузвельт не умер. Преемники Рузвельта очень быстро заложили основу для НАТО и быстрого восстановления Европы под американским протектратом. Это существенно обрубало захватнические аппетиты Союза и, вероятно, спасло мир от очередных потрясений. Распад СССР следует считать справедливым следствием для постсталинской России. Однако, сейчас путинский Кремль открыто заявляет, что борется за восстановление мирового порядка именно сталинского периода. Война против Украины - одна из составляющих этой авантюры. Наша задача - окончательно похоронить эти фантомные мечты враждебной недоимперии и повлечь пусть отсроченное, но справедливое наказание преступника. Источник: Facebook

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