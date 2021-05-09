11:00  09 мая
В Украине добавилось более пяти тысяч новых больных коронавирусом
12:36  08 мая
В Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма
10:12  09 мая
Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов
UA | RU
UA | RU
Михаил Басараб политолог [email protected]
09 мая 2021, 10:54 8

Вторая мировая война, которая не закончилась до сих пор

09 мая 2021, 10:54 8
Читайте також українською мовою
Современники Черчилля рассказывают, что сразу после завершения Второй мировой он был не только усталым и изможденным, но и находился в глубоких печальных раздумьях
Современники Черчилля рассказывают, что сразу после завершения Второй мировой он был не только усталым и изможденным, но и находился в глубоких печальных раздумьях
Читайте також
українською мовою

Очевидно, Черчилль, как никто другой из тогдашних политических лидеров, понимал половинчатый, относительный эффект победы. СССР, как один из инициаторов планетарной войны, не только избежал наказания, но и был среди победителей и существенно расширил сферу своего влияния. Это поощряло Союз к дальнейшей агрессии.

Сегодня не знаем, как было бы, если бы настроенный на компромиссы со Сталиным Рузвельт не умер. Преемники Рузвельта очень быстро заложили основу для НАТО и быстрого восстановления Европы под американским протектратом. Это существенно обрубало захватнические аппетиты Союза и, вероятно, спасло мир от очередных потрясений.

Распад СССР следует считать справедливым следствием для постсталинской России. Однако, сейчас путинский Кремль открыто заявляет, что борется за восстановление мирового порядка именно сталинского периода.

Война против Украины - одна из составляющих этой авантюры. Наша задача - окончательно похоронить эти фантомные мечты враждебной недоимперии и повлечь пусть отсроченное, но справедливое наказание преступника.

Источник: Facebook

Вторая мировая День победы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram