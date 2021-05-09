Друга світова війна, яка не закінчилася досі

Сучасники Черчилля розповідають, що одразу після завершення Другої світової він був не лише втомленим і виснаженим, але й перебував у глибоких сумних роздумах

Сучасники Черчилля розповідають, що одразу після завершення Другої світової він був не лише втомленим і виснаженим, але й перебував у глибоких сумних роздумах

Очевидно, Черчилль, як ніхто інший з тодішніх політичних лідерів, розумів половинчатий, відносний ефект перемоги. СССР, як один з ініціаторів планетарної війни, не лише уник покарання, але й був серед переможців й істотно розширив сферу свого впливу. Це заохочувало Союз до подальшої агресії. Сьогодні не знаємо, як було б, якби налаштований на компроміси зі Сталіним Рузвельт не помер. Наступники Рузвельта дуже швидко заклали основу для НАТО і швидкого відновлення Європи під американським протектратом. Це істотно обрубало загарбницькі апетити Союзу і, ймовірно, врятувало світ від чергових потрясінь. Розпад СССР слід вважати справедливим наслідком для постсталінської Росії. Однак, зараз путінський Кремль відкрито заявляє, що бореться за відновлення світового порядку саме сталінського періоду. Війна проти України - одна зі складових цієї авантюри. Наше завдання - остаточно похоронити ці фантомні мрії ворожої недоімперії і спричинити хай відтерміноване, але справедливе покарання Злочинця. Джерело: Facebook

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