11:00  09 травня
В Україні додалося понад п`ять тисяч нових хворих на коронавірус
12:30  09 травня
В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей
10:12  09 травня
Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів
UA | RU
UA | RU
Михайло Басараб політолог [email protected]
09 травня 2021, 10:54 15

Друга світова війна, яка не закінчилася досі

09 травня 2021, 10:54 15
Читайте также на русском языке
Сучасники Черчилля розповідають, що одразу після завершення Другої світової він був не лише втомленим і виснаженим, але й перебував у глибоких сумних роздумах
Сучасники Черчилля розповідають, що одразу після завершення Другої світової він був не лише втомленим і виснаженим, але й перебував у глибоких сумних роздумах
Читайте также
на русском языке

Очевидно, Черчилль, як ніхто інший з тодішніх політичних лідерів, розумів половинчатий, відносний ефект перемоги. СССР, як один з ініціаторів планетарної війни, не лише уник покарання, але й був серед переможців й істотно розширив сферу свого впливу. Це заохочувало Союз до подальшої агресії.

Сьогодні не знаємо, як було б, якби налаштований на компроміси зі Сталіним Рузвельт не помер. Наступники Рузвельта дуже швидко заклали основу для НАТО і швидкого відновлення Європи під американським протектратом. Це істотно обрубало загарбницькі апетити Союзу і, ймовірно, врятувало світ від чергових потрясінь.

Розпад СССР слід вважати справедливим наслідком для постсталінської Росії. Однак, зараз путінський Кремль відкрито заявляє, що бореться за відновлення світового порядку саме сталінського періоду.

Війна проти України - одна зі складових цієї авантюри. Наше завдання - остаточно похоронити ці фантомні мрії ворожої недоімперії і спричинити хай відтерміноване, але справедливе покарання Злочинця.

Джерело: Facebook

Друга світова День перемоги

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram