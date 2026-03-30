Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
30 марта 2026, 09:05

Новым президентом США будут Венс или Рубио: почему нужно к этому готовиться

А вот теперь ясно, почему Марк Рубио так активно опровергал тезис о том, что администрация Трампа требует от Киева передать России свой восточный Донбасс, чтобы получить гарантии безопасности США
Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и Марко Рубио (справа). Фото: Reuters
Марк начал кампанию как потенциальный кандидат в президенты-2028 года. И ему персонально точно не нужна грязь "руководителя, разбрасываемого чужими территориями к радости агрессора". (Пусть с этим Трамп и Вэнс разбираются)

Так вот, The Guardian описывает результаты собрания консерваторов, которое было в субботу, 28 марта.

Там очень интересные цифры, которые бросаются мне в глаза, как человеку, который много лет занимался политическими коммуникациями и выборами.

Согласно свежему опросу, в котором приняли участие более 1 600 делегатов, 53% поддержали вице-президента Джей Ди Венса как будущего кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года.

На втором месте с большим отрывом оказался государственный секретарь Марк Рубио с результатом 35%. Что любопытно, Рубио здесь показал феноменальный результат.

Цитирую газету:

"Во время прошлогоднего собрания CPAC в Мэриленде Венс также лидировал в опросе с 61% голосов, за ним следовал Стив Беннон с 12%. Беннон – правый подкастер, который был советником Трампа во время его первого срока. В прошлом году губернатор Флориды Рон ДеСантис получил 3%. прошлогоднем заседании CPAC, но его популярность в правом движении возросла благодаря центральной роли во внешней политике США, включая военные операции США, политические маневры и установление тесных связей с лидерами ультраправых”.

Так что по сути американские консерваторы ищут себе лидера взамен Трампа, который уже окончательно уйдет на пенсию.

С позитива – Стив Беннон потерял в цифрах. И это хорошо, потому что как раз от этой персоны шли тезисы о том, что нужно здесь и сразу прекращать военную и финансовую помощь для Украины. Иначе это новый Вьетнам для США. Именно этот мужчина на этом же съезде CPAC бросал зиг. Почему так просел его рейтинг? А спасибо файлам Эпштейна.

Там как раз стало ясно, что Беннон хотел скосить Папу Римского Франциска. А еще именно ему Эпштейн сообщал о ходе переговоров Ягланда с Путиным и Лавровым. Все это происходило перед саммитом в Хельсинки в 2018 году, где Путин и Трамп провели встречу. Консерватор оказался еще той гнилью - с душком русских влияний и нездоровой любви к детишкам.

А теперь к Рубио и Венсу.

По данным Reuters, нынешний опрос свидетельствует о консолидации поддержки среди консерваторов вокруг Венса и Рубио. Ни один другой претендент в опросе не получил более 2% голосов.

Эти двое реальных претендентов на лидерство среди республиканцев. Рубио системный политик и потому это так привлекло новую аудиторию после экспериментов с Масками и другим трэшем. Вэнс – умеет привлекать огромные деньги от Тилля и ему подобным. Поэтому нам нужно учитывать эти новые лица уже сейчас. Чтобы не было поздно в 2028 году.

Поэтому да, от Рубио будет немало "смягчающих" заявлений политики своего лидера. Ему нужно наращивать рейтинг. Это следует учитывать нашей стороне, когда продумываешь тезисы для апелляции или опровержения. Чтобы не навредить себе.

Если Венс – тщеславный и очень амбициозный, то Марко очень хитрый политик, всю свою карьеру подбиравший союзников, слова и моменты. Интрига, кто будет лидером респов – весьма интересна.

Американские аналитики фиксируют, что в последний год Рубио активно перетягивает на свою сторону MAGA-аудиторию. Вэнс его опасается, потому что на фотосессии Vanity Fair он пошутил, что даст 1000 долларов, если на фотографиях кабинета министров фотография Марко будет хуже чем его. (Рубио действительно фотогеничный).

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Киевской области сгорел автобус
30 марта 2026, 11:55
Военные на рынке и СТО вместо службы: ГБР разоблачило скандальную схему в Черновцах
30 марта 2026, 11:44
На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину
30 марта 2026, 11:27
В Кривом Роге неизвестный бросил камень в трамвай: пострадала водитель
30 марта 2026, 11:16
Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в 7 областях – Минэнерго
30 марта 2026, 11:02
На Херсонщине оккупанты заставляют регистрировать домашние роутеры: что известно
30 марта 2026, 10:54
Пытался купить инвалидность за $6000: в Киеве задержали полковника Нацгвардии
30 марта 2026, 10:43
На Запорожье враг разрушает мосты и блокирует путь эвакуации
30 марта 2026, 10:37
В Черкасской области будут судить офицера, который заставил подчиненных стать на колени и избил их перед строем
30 марта 2026, 10:24
Готовила теракты против военных в Хмельницком: СБУ задержала агента ФСБ
30 марта 2026, 10:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »