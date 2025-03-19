Гааги и Нюрнберга, на которых российские преступники будут судить за преступления против украинцев – не будет

Гааги и Нюрнберга, на которых российские преступники будут судить за преступления против украинцев – не будет

Международный уголовный суд / фото: AP

Итак, как гром с неба раздалась новость о выходе США из состава Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины, в который входили прокуроры, собиравшие предварительные доказательства об очевидном преступлении россиян. Конечно, на фоне тотальной экономии во имя прогресса имени Маска это ожидалось. Но неприятно.

Вообще, когда речь идет об оккупантах из РФ – не верю в достойные суды. Я верю в ликвидацию. Красивую, продуманную, коварную.

За последние месяцы и испытывала некоторую сатисфакцию, когда на самокате в Москве удачно покаталась высокопоставленная скотина Кириллов из химических войск.

Но еще, когда в больнице тяжело доходил после бабаха командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады из России, который привел баллистику на кафе в селе Гроза – и так сразу погибло 59 невинных наших людей.

Все эти россияне должны нас бояться.

На суши, на море, в баре безлимитного алкоголя на окликлюзов в Египте и Турции.

Я даже понимаю цинизм этого выхода. Если уже мистер Трамп хочет победных встреч с лидерами России, Ирана и Северной Кореи – то ему, конечно, не нужно, чтобы эти мужчины носили клеймо "военных преступников". Иначе не будет рукопожатия. А Трамп очень нацелен увидеться с Путиным на Ближнем Востоке в 20-х числах апреля.

Интересно, была ли проинформирована о таком снисхождении для Путина наша более мощная делегация в Джидде? Ибо если была, то ли это было частью определенных договоренностей за широко закрытые глаза в обмен на другие плюшки.

В декабре 2024 года стало известно, что послом Украины в Нидерланды едет бывший генпрокурор Андрей Костин – хороший знакомый Андрея Ермака.

Это интересный персонаж в сентябре 2020 года вполне продвигал идею проведения выборов на территории ОРДЛО путем одноразового постановления.

https://lb.ua/.../465761_berlini_domovilisya_shcho_rada.html

Цитирую новость тех дней:

"представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Совета о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Костина, предложенный проект постановления полностью отвечает Минскому комплексу мероприятий".

Так вот перед тем, как переквалифицироваться в посла – Костин, еще генпрокурор хвастался, что Соединенные Штаты планируют передать в Международный уголовный суд в Гааге доказательства преступлений российских оккупантов на территории Украины. Что блабла, "решение США – это еще один исторический шаг на пути установления всеобъемлющей ответственности за международные преступления РФ".

Я почитала, за что именно США были ответственны в группе, откуда их вывели – предоставляли МТЗ и помогали нашим прокурорам несколько их разгрузить. Но основной массив работы лежит именно на украинских специалистах, которые ковыряются в мясе и костях.

Дела нужно довести хоть в какой-то суд – чтобы родственники замученных получили компенсацию и моральную сатисфакцию. И главное – чтобы единственным упоминанием о геноциде не был какой-то просто памятный крест и часовня из срубов. Последнее отвратительно и свидетельство беспозвоночности.

А все остальное – я считаю, что должным образом наказать военных преступников и отдельных наших коллаборантов могут исключительно специально обученные люди. Без лишних слов.