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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
19 березня 2025, 01:45

США вийшли з розслідування злочинів РФ: що це означає для трибуналу над окупантами

19 березня 2025, 01:45
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Міжнародний кримінальний суд / фото: AP
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Отже, як грім з неба пролунала новина про вихід США зі складу Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, до якого входили прокурори, що збирали попередні докази про очевидний злочин росіян. Звісно, на тлі тотальної економії во імʼя прогресу імені Маска це було очікувано. Але неприємно.

Взагалі, коли мова йде про окупантів із РФ – не вірю в достойні суди. Я вірю в ліквідацію. Красиву, продуману, підступну.

За останні місяці і відчувала деяку сатисфакцію, коли на самокаті в Москві вдало покаталась високопоставлена скотина Кіріллов із хімічних військ.

Але ще, коли в лікарні тяжко доходив після бабаху командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс рф, який навів балістику на кафе в селі Гроза – і так одразу загинуло 59 невинних наших людей.

Всі ці росіяни мають нас боятися.

На суші, на морі, у барі безлімітного алкоголю на оліклюзів в Єгипті та Туреччині.

Я навіть розумію цинізм цього виходу. Якщо вже містер Трамп хоче переможних зустрічей з лідерами Росії, Ірану та Північної Кореї – то йому звісно не потрібно, аби ці чоловіки носили тавро "воєнних злочинців". Інакше не буде рукостискання. А Трамп дуже націлений побачитись з Путіним на Близькому Сході в 20-х числах квітня.

Цікаво, чи була проінформована про таку поблажку для Путіна наша мощнєйша делегація в Джидді? Бо якщо була, чи не це було це частиною певних домовленостей за широко заплющені очі в обмін на інші плюшки.

У грудні 2024 року стало відомо, що послом України в Нідерланди їде колишній генпрокурор Андрій Костін – добрий знайомий Андрія Єрмака.

Це цікавий персонаж у вересні 2020 року цілком собі просував ідею проведення виборів на території ОРДЛО шляхом одноразової постанови.

https://lb.ua/.../465761_berlini_domovilisya_shcho_rada.html

Цитую новину тих днів:

"представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів".

Так от перед тим, як перекваліфікуватися в посла – Костін, іще генпрокурор хвалився, що Сполучені Штати планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази злочинів російських окупантів на території України. Що блабла, "рішення США – це ще один історичний крок на шляху до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини РФ".

Я почитала за що саме США були відповідальні в групі, звідки їх вивели – надавали МТЗ та допомагали нашим прокурорам дещо їх розвантажити. Але основний масив роботи лежить саме на українських фахівцях, які колупаються в мʼясі і кістках.

Справи треба довести хоч до якогось суду – аби родичі закатованих отримали компенсацію та моральну сатисфакцію. І головне – аби єдиною згадкою про геноцид не був якийсь просто памʼятний хрест і капличка зі зрубів. Останнє огидне і свідчення безхребетності.

А все інше – я вважаю, що належно покарати воєнних злочинців і окремих наших колаборантів можуть виключно спеціально навчені люди. Без зайвих слів.

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