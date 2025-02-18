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Лана Зеркаль Украинская дипломатка, бывшая советница министра энергетики info@regionews.ua
18 февраля 2025, 19:54

Как 50% стали камнем преткновения в общении между Украиной и США

18 февраля 2025, 19:54
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Так о каких 50% говорилось в предложенном Бессентом тексте соглашения? Если речь о 50% от действующих лицензий на добычу, это действительно похоже на рэкет.
Так о каких 50% говорилось в предложенном Бессентом тексте соглашения? Если речь о 50% от действующих лицензий на добычу, это действительно похоже на рэкет.
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Надеюсь, что это не так. Поскольку понимаю, что речь может идти только о 50% дохода от новых лицензий на добычу.

Но тогда это приглашение сходить на свидание вслепую или уравнение с двумя неизвестными. Ибо из того, что есть в прессе, непонятно, сколько они готовы инвестировать в Фонд, о котором идет речь в документе, а мы не можем точно сказать, где и сколько у нас запасов интересующих США полезных ископаемых.

Если действительно это предложение касается еще не разведанных ресурсов, это означает, что прежде чем начать добычу, необходимо осуществить очень дорогостоящие работы по исследованию залежей, чтобы понять, в частности, есть ли экономическая целесообразность их добычи. Это может занять от 5 до 20 лет и не гарантирует положительного результата.

У Украины действительно есть значительный потенциал и в нефти, и в газе, и в критических материалах и минеральных ресурсах, но разведка и анализ этих запасов не проводились. И мы лишь теоретически знаем, что они есть, а сколько стоит разведка и будет ли экономическая целесообразность в добыче никто точно не знает.

Например, приведу цифры по корпоративной стратегии "Нафтогаза" разлива 2021 года, которая была подготовлена специалистами с международным опытом и пониманием финансовых рынков. Только для финансирования программ разработки, сейсмической разведки и добычи из новых месторождений (brownfield) газа необходимо было бы вложить 20 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Очень похоже, что предложение американской стороны было не экономическим соглашением, а политической договоренностью. Экономической она могла бы стать, если бы США четко определили свои финансовые обязательства по наполнению Фонда и готовность инвестировать именно в разведку потенциальных месторождений.

Интересно, продолжится ли обсуждение алгоритмов освоения украинских ресурсов и когда.

PS Об инвестиционных барьерах в секторе критических материалов недавно говорилось в отчете, который подготовила общественная организация We build Ukraine (Кубраков & Ko). Выводы, подтверждающие продолжительность и сложность процесса разработки новых месторождений – на картинке.

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