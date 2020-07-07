Реконструкция по-киевски: как парк превращают в ресторанный комплекс

Чего желают люди, когда идут в парк с детьми или на свидание? Тишины, свежего воздуха, ухоженных газонов, цветов и красоты. Один из известных парков Киева — регионально-ландшафтный Парк Партизанской славы, который расположен в Дарницком районе. Когда-то это был прекрасный тихий лес, сейчас он превратился в место с громкой музыкой и многочисленными кафе. С места отдыха — на опасную территорию, куда вечером лучше не ходить

Чего желают люди, когда идут в парк с детьми или на свидание? Тишины, свежего воздуха, ухоженных газонов, цветов и красоты. Один из известных парков Киева — регионально-ландшафтный Парк Партизанской славы, который расположен в Дарницком районе. Когда-то это был прекрасный тихий лес, сейчас он превратился в место с громкой музыкой и многочисленными кафе. С места отдыха — на опасную территорию, куда вечером лучше не ходить

Совсем неплохо, когда в городской зоне отдыха есть рестораны, которые делают его более привлекательным, но парк заполонен кафе, забегаловками и ларьками! Ради их содержание вырубаются деревья, парк все больше покрывается асфальтом. Сейчас в парке снова происходит бесчинство — захвачено 2,5 гектара земли, на которых ведется обустройство территории возле ресторанного комплекса "Колыба” под видом благоустройства сквера. Строительство проводится незаконно и без разрешений, очень нагло и уверенно. Даже начали набирать персонал и назначили дату открытия — 1 июля. Это строительство нанесло ущерб досугу, по подсчетам Госэкоинспекции, 15 млн 19 тыс. грн! Заказчик строительных работ — ООО "ТУР-ИНВЕСТ". Карты на нарушения благоустроя компания не имеет, поскольку ее аннулировали 3 июня. Несмотря на это, уже 11 июня она продолжила строительные работы, которые приводят к уничтожению зеленых насаждений. По данному факту открыто уголовное производство, но Дарницкое отделение никаких действий по приостановлению незаконной деятельности не осуществляет. Почему? Возможно, ответ найдется, если ответить на вопрос, кому принадлежит этот ресторанный комплекс. Землю захватил киевский ресторатор, новый обладатель "Колыбы” (а теперь уже "Forest cafe" - Дмитрий Федотенков. Есть информация, что он является одним из инвесторов "Укрбуда” согласно меморандуму, который он подписал совместно с бывшим председателем Максимом Микитасем, которого подозревают в махинациях. Вместе со своим партнером Сергеем Матвиенко Федотенков владеет компанией "ФМ Групп”, которая является частью сети "Tarantino Family”. В нее входят 75 ресторанов. 57 находятся в Киеве, 17 в Москве, и один в Лондоне. Как видно, сеть большая, а ее владельцы — люди с миллионными состояниями и влиянием. Что-то мне подсказывает, что именно это и стало "пропускным билетом и разрешительным документом” для захвата территории парка и незаконного строительства. Потому что несмотря на закон, запрещающий изменять ландшафт парка, кафе работает. Коррупция и "договорняки" продолжают процветать в нашем обществе, к большому сожалению. Куда смотрят депутаты Киевсовета и власть района? Почему закрывают глаза на преступления, которые происходят у всех на виду? Я горжусь киевлянами, которые отстаивают парк, но уверен - защищать зеленые зоны нашего города должны государственные органы, а не горожане!

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