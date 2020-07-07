Реконструкція по-київськи: як парк перетворюють на ресторанний комплекс

Чого бажають люди, коли йдуть до парку із дітьми або на побачення? Тиші, свіжого повітря, доглянутих газонів, квітів та краси. Один із відомих парків Києва — регіонально-ландшафтний Парк Партизанської слави, який розташований у Дарницькому районі. Колись це був прекрасний тихий ліс, зараз він перетворився на місце з гучною музикою та численними кафе. З місця відпочинку — на небезпечну територію, куди ввечері краще не ходити

Чого бажають люди, коли йдуть до парку із дітьми або на побачення? Тиші, свіжого повітря, доглянутих газонів, квітів та краси. Один із відомих парків Києва — регіонально-ландшафтний Парк Партизанської слави, який розташований у Дарницькому районі. Колись це був прекрасний тихий ліс, зараз він перетворився на місце з гучною музикою та численними кафе. З місця відпочинку — на небезпечну територію, куди ввечері краще не ходити

Зовсім непогано, коли у міській зоні відпочинку є ресторани, які роблять його привабливішим, але ж парк заполонено кафе, забігайлівками та кіосками! Заради їх утримання вирубуються дерева, парк дедалі більше вкривається асфальтом. Наразі у парку знов відбувається безчинство — захоплено 2,5 гектара землі, на яких ведеться облаштування території біля ресторанного комплексу "Колиба” під виглядом упорядження скверу. Будівництво проводиться незаконно та без дозволів, дуже нахабно та впевнено. Навіть почали набирати персонал та призначили дату відкриття — 1 липня. Це будівництво завдало шкоди дозвіллю, за підрахунками Держекоінспекції, 15 млн 19 тис. грн!



Замовник будівельних робіт — ТОВ "ТУР-ІНВЕСТ". Картки на порушення доброустрою компанія не має, оскільки її анулювали 3 червня. Попри це, вже 11 червня вона продовжила будівельні роботи, які призводять до знищення зелених насаджень. По даному факту відкрите кримінальне провадження, але Дарницьке відділення ніяких дій по зупиненню незаконної діяльності не здійснює. Чому? Можливо, відповідь знайдеться, якщо відповісти на питання, кому належить цей ресторанний комплекс. Землю захопив київський ресторатор, новий володар "Колиби” (а тепер уже "Forest cafe" - Дмитро Федотенков. Є інформація, що він являється одним із інвесторів "Укрбуду” згідно з меморандумом, який він підписав сумісно з колишнім головою Максимом Микитасем, якого підозрюють у махінаціях. Разом зі своїм партнером Сергієм Матвієнко Федотенков володіє компанією "ФМ Групп”, яка являється частиною мережі "Tarantino Family”. До неї входять 75 ресторанів. 57 знаходяться у Києві, 17 у Москві, і один у Лондоні. Як видно, мережа велика, а її власники — люди з мільйонними статками та впливом. Щось мені підказує, що саме це й стало "пропускним квитком і дозвільним документом” для захвату території парку та незаконного будівництва. Бо незважаючи на закон, що забороняє змінювати ландшафт парку, кафе працює. Корупція та "договірняки" продовжують процівтати в нашому суспільстві, на превеликий жаль. Куди дивляться депутати Київради та влада району? Чому закривають очі на злочини, які відбуваються у всіх на виду? Я пишаюся киянами, які відстоюють парк, але впевнений - захищати зелені зони нашого міста повинні державні органи, а не містяни!

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