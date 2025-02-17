14:04  16 февраля
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
11:59  16 февраля
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
09:25  16 февраля
Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025
UA | RU
UA | RU
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
17 февраля 2025, 03:54

Украинское оружие рождается не только на заводах, но и в подвалах, домах и мастерских

17 февраля 2025, 03:54
Читайте також українською мовою
Мы можем отвергнуть врага. И мы это делаем
Мы можем отвергнуть врага. И мы это делаем
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

У нас есть возможности закрыть небо от его крыльев-разведчиков, прицельно заглушить все его ФПВ и мавики, сбить с курса его КАБы. Мы все это умеем.

Мы можем заблокировать небо над врагом, заминировать дороги, лишить его поставок БК, горючего и продовольствия. Его РЭБы впоследствии будут либо уничтожены, либо задохнутся; рано или поздно погаснут его огневые точки.

Затем в подходящий момент термобары снесут здания, где он будет прятаться, фугасы упадут на его блиндажи, ФПВ добьют бронетехнику, которая будет прорываться в помощь.

И территорию зачистят наши штурмовики.

А что может противник, кроме самоубийственных пехотных штурмов?

***

Львиную долю нашего оружия, которым мы все это делаем, мы производим сами.

Нелегально, если так разобраться. В сельских избах неподалеку от фронта, в подвалах и погребах, в полуразвалившихся цехах. На задних дворах публичных домов.

Это – наш теневой военно-промышленный комплекс, который невозможно уничтожить даже ядерным оружием, который имеет передовое секретное знание, как гражданскими технологиями строить сложные системы.

Однажды самый большой наш союзник требовал от нас капитуляции, перекрыл поставки на несколько месяцев. Оказалось, что нам было тяжело – но мы держались.

И сейчас мы держимся. В сельских домах мы производим смертельное оружие, а потолок в тех домах подпираем бревнами, чтобы не упал. За водой идем в колодцы, курим сигареты в вишневом саду. А под крышей сплавляем римскую сталь с нашим металлом – я только что держал в руке такой сплав, завтра полетит искать вражескую плоть.

Мы – войско, мы атакуем выверенно и стремительно; а что способен противник, кроме мясной ярости?

***

Если нам будут давать деньги, мы создадим в домах еще больше оружия и будем идти вперед.

Собственно, это мы демонстративно, показательно, намеренно делаем.

Мы отвергаем врага – как раз в тот момент, когда враг изо всех сил пытается показать нас слабыми.

война фронт ВСУ оккупанты
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
В Харьковской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
17 февраля 2025, 05:21
Оккупантам не хватает гражданских кадров на ВОТ – будут назначать военных, – ЦНС
17 февраля 2025, 04:48
В Днепропетровской области из ледяной воды достали тело мужчины
17 февраля 2025, 04:17
ДТП в Одесской области: спасатели вытащили из авто одного из пассажиров
17 февраля 2025, 03:20
На Закарпатье на ходу загорелась электричка
17 февраля 2025, 02:18
Россияне атакуют Харьков: в городе раздался взрыв
17 февраля 2025, 01:40
В Черкасской области в 200 метрах от берега откололась льда с тремя людьми, среди них – ребенок
17 февраля 2025, 01:25
Занесло на дороге: в Харьковской области произошло смертельное ДТП
17 февраля 2025, 00:50
В Киевской области во время пожара погиб мужчина
17 февраля 2025, 00:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »