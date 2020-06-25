Дело о часах Ставицкого: чем на самом деле заканчиваются скандальные расследования

Время от времени вижу в СМИ бравурные реляции силовиков по задержанию то "рекордной партии наркотиков", то огромного количества слитков золота, спрятанных под матрасами у бывших чиновников, то о "величайшей в истории независимой Украины партию контрабанды"

Время от времени вижу в СМИ бравурные реляции силовиков по задержанию то "рекордной партии наркотиков", то огромного количества слитков золота, спрятанных под матрасами у бывших чиновников, то о "величайшей в истории независимой Украины партию контрабанды"

Кадры с этими "рекордами" по несколько дней не исчезают с телеэкранов, они становятся темами для ток-шоу и поводами для государственных наград рекордсменам, люди живо все это обсуждают на рынках и в соцсетях - короче, все действующие лица нашего дурдома довольны.

Но у меня возникает вопрос: а что с этим всем происходит потом?

Куда девается вся эта "рекордная" контрабанда, чем заканчиваются дела об аресте часов за полмиллиона долларов каждые, и действительно ли дальше все именно так красиво, как нам показывают по телевизору?

Вот несколько самых громких примеров для анализа, которые я сознательно выбрал из двух отдельных периодов нашей недавней истории.

Первый. Около года назад ГБР вместе с СБУ радостно отрапортовали о задержании на складах одной из фирм в городе Мукачево, а также в 13-ти фурах, запаркованных на автостоянке в этом же городе, огромного количества сигарет без акцизных марок. Если верить силовикам, сигареты стоимостью в 70 млн грн готовили к контрабандному перемещению в страны Евросоюза и частичной продаже на "черном" рынке Украины. Помню тот шум и радостные реляции пресс-служб ГБР и СБУ, которые наперегонки кричали об изъятии "крупнейшей партии контрабандных сигарет за всю историю независимой Украины", о "содействии должностных лиц правоохранительных органов" незаконной деятельности преступников, а также многозначительно и таинственно добавляли , что "в настоящее время проводятся следственные действия".

Напомню и о другом резонансном случае изъятия силовиками "рекордного количества награбленного чиновниками", но уже за период работы предыдущей власти. Весной 2014 (именно тогда, когда нужно было немедленно по горячим следам задерживать всех причастных к преступлениям на Майдане) прокуроры вместе с милиционерами провели 32 обыска в рамках расследования уголовных дел, по которым проходил министр энергетики правительства Азарова Эдуард Ставицкий. В четырех квартирах Ставицкого было найдено $4,8 млн (даже не распакованных из американских заводских оберток!), 49,8 кг золота, а также огромное количество ювелирных изделий и часов (цена за отдельные единицы достигала $500 000-600 000).

В обоих случаях нам традиционно показали красивую картинку изъятия, но впоследствии не менее традиционно "забыли" рассказать, что же дальше случилось с изъятыми ценностями. Злые языки рассказывают, что "мукачевские сигареты", после того, как их владелец "порешал с кем надо", успешно и с удовольствием были скурены жаждущими к дешевому никотину жителями Великобритании, Италии, а также некоторых других стран Евросоюза. В то же время, по информации тех же "злых языков", "часы Ставицкого" украшают натруженные руки чуть ли не половины наиболее ответственных должностных лиц Офиса генерального прокурора. Может этими часами им выписывают премии?

Но я отказываюсь верить этим слухам, поэтому обратился с соответствующим запросом к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой - в котором прошу официально сообщить судьбу упомянутых выше конфискованных ценностей. Верю, что ей по силам разоблачить всю беспочвенность этой черной клеветы на честных правоохранителей!

О полученном ответе обещаю информировать общественность.